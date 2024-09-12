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СХД Aerodisk Engine AQ440 вошел в реестр доверенных решений Минпромторга

Компания «Аэродиск», российский производитель решений для хранения данных и виртуализации, сообщает о включении программно-аппаратного комплекса СХД Aerodisk Engine AQ440 в реестр доверенных решений Минпромторга России, соответствующих требованиям постановления Правительства России №1912. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиск».

Согласно постановлению, все значимые субъекты критический информационной инфраструктуры (КИИ) должны перейти к использованию доверенных программно-аппаратных комплексов на своих объектах до первого января 2030 г. Таким образом, включение в реестр доверенных ПАК Aerodisk Engine AQ440 подчеркивает соответствие устройства требованиям по кибербезопасности, предъявляемым Минпромторгом.

ПАК предназначен для хранения данных с различными уровнями защиты, оперативного доступа и гибкой работы с информацией. Новый этап сертификации линейки решений компании – стратегический шаг «Аэродиска», учитывающий будущее развитие нормативных требований для критической информационной инфраструктуры (КИИ), сформулированных в постановлении. Он был реализован в стандартном рабочем режиме за счет многолетнего опыта сертификации продуктов компании в правительственных реестрах, включая предыдущие успешные проекты по сертификации Минпромторгом и Минцифры.

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В 2024 г. компания сфокусировалась на усилении ИБ-компонентов своего ПО для СХД. Недавно реализованная ролевая модель доступа стала первым шагом в этом направлении. Кроме того, ПАК поддерживает реализацию выгрузки логов на внешние сервера (syslog). Согласно «дорожной карте» развития решений компании, весь IV квартал 2024 г. будет посвящен дальнейшему развитию ИБ-функциональности СХД, включая интеграцию с Active Directory.

«AQ440 является ключевой моделью компании “Аэродиск”, на которую приходится основной объем всех отгрузок СХД. Включение этой модели в реестр доверенных ПАКов обеспечивает ее лидирующие позиции на рынке, а также закладывает основу для последующего включения других моделей в реестр. Это стратегический шаг, который позволит нашим клиентам уверенно двигаться вперед, соответствуя самым строгим требованиям к ИБ в сегменте работы с данными», – сказал Александр Калинин, менеджер по продуктам компании «Аэродиск».

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