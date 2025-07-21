Разделы

Цифровизация
|

«СберТех» и «Аэродиск» развивают российские решения для хранения и управления данными

Российские разработчики успешно провели испытание работоспособности систем хранения данных, произведенных «Аэродиском», под управлением операционной системы «СберТеха». Специалисты компаний протестировали четыре системы хранения данных (СХД) Аэродиска: Engine AQ440, Engine AQ450, Engine Лайт и Engine Восток. Результаты показали, что СХД корректно выполняют свои функции под управлением Platform V SberLinux OS Server от «СберТеха». В частности, точно реализуют все базовые операции, сохраняют стабильность работы даже при высоких нагрузках и совместимость с различными протоколами доступа к данным. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Таким образом, решения «Аэродиска» и «СберТеха» могут применяться в одной инфраструктуре и позволят российским компаниям построить импортонезависимый ИТ-ландшафт.

Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол
Безопасность

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы расширяем возможности наших решений, интегрируя их с программно-аппаратными платформами ведущих российских разработчиков. Это позволяет нам обеспечивать клиентов стабильными и высокопроизводительными инструментами для реализации программ цифровой трансформации и импортозамещения».

Вячеслав Володкович, генеральный директор «Аэродиска»: «Совместимость решений Аэродиска с операционной системой «СберТеха» — важный шаг в развитии российского программного и аппаратного обеспечения. Наше партнерство позволит заказчикам получить доступ к современным системам хранения и управления данными, отвечающим самым актуальным требованиям».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов

Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите

Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD3: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит
Показать еще