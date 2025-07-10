«Аэродиск» и «Группа Астра» подтверждают совместимость СХД с Astra Linux

Компании «Аэродиск» и «Группа Астра» завершили совместные испытания, подтвердившие полную совместимость систем хранения данных «Аэродиск» с операционной системой Astra Linux 1.8. Тестирование проводилось в рамках программы Ready for Astra и охватило линейку решений «Аэродиск Восток», «Аэродиск Engine AQ 440», «Аэродиск Engine AQ 450» и «Аэродиск Engine AQ Лайт». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Испытания продемонстрировали стабильную работу всех ключевых функций: поддержку блочного доступа по протоколам FC и iSCSI, создание и управление логическими томами (включая файловые системы ext4 и xfs), а также корректную работу с протоколами файлового доступа NFS и SMB (CIFS). Высокие показатели производительности были подтверждены тестами с использованием утилиты fio.

«Совместимость наших СХД с Astra Linux подчеркивает стремление создавать универсальные и надежные решения для современных ИТ-инфраструктур. Это открывает новые возможности для проектов, требующих высокой защиты данных и соответствия российским стандартам, укрепляя технологический суверенитет страны», — сказал Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов компании «Аэродиск».

«Совместимость СХД «Аэродиск» с ОС Astra Linux подчеркивает высокий уровень качества и надежности как аппаратных, так и программных решений. В условиях растущего спроса на локализованные ИТ-решения такая интеграция обеспечивает бизнесу и госструктурам надежную основу для цифровой трансформации», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения и сервисов «Группы Астра».