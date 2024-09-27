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Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск»

Компания «Аэродиск» объявила о подписании соглашения о бессрочном сотрудничестве с компанией Merlion, крупнейшим VAD-дистрибьютором на российском ИТ-рынке. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«Аэродиск» – российский разработчик систем хранения данных и систем виртуализации. Ведущими решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск Engine», «Аэродиск Восток» и гиперконвергентная система «Аэродиск vAIR» .

Программное обеспечение «Аэродиск» зарегистрировано в Роспатенте, Минпромторге и в реестре отечественного ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Продуктовые линейки компании «Аэродиск» идеально вписываются в наш портфель решений для российских заказчиков: все программные продукты зарегистрированы в реестре Минцифры, а программно-аппаратные комплексы СХД – в реестре Минпромторга, что делает их оптимальными для создания критической информационной инфраструктуры (КИИ) на территории Российской Федерации. Как дистрибьютор, со своей стороны мы обеспечим комплексную поддержку по продвижению решений компании через наш партнерский канал», – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
Импортонезависимость

«Мы выбрали Merlion в качестве партнера, потому что они соответствуют всем нашим требованиям: опыт в проектной дистрибуции, высокая квалификация специалистов и глубокое понимание рынка. Компания помогает не только реализовывать наши системы хранения данных, но и дополнять их решениями, которые отвечают запросам партнеров Merlion и их заказчиков в различных смежных областях, таких как сети, периферия и рабочие места», – сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

По его словам, партнерство позволяет получить мощную поддержку как с технологической стороны, так и в плане бизнес-составляющей, что соответствует политике «Аэродиск» по развитию не столько через количество партнеров, сколько через качество новых каналов продаж.

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