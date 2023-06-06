«Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, провела исследование среди российских предприятий о потребностях в системах хранения данных и их функциональных характеристиках. Полученные данные позволили понять картину типичных сценариев эксплуатации систем, а также выявить, какой функциональности не хватает предприятиям сегодня. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Аналитики компании исследовали паттерны эксплуатации систем хранения данных в разных отраслях экономики, предпочтения функциональных возможностей систем, желаемые направления их улучшения и развития, а также ряд других аспектов, помогающих сформировать представление о роли СХД в ИТ-ландшафтах отечественного бизнеса.

Результаты опроса, охватившего 250 государственных и коммерческих предприятий, позволили выявить топ-5 задач, которые решают предприятия с помощью СХД: для виртуализации их используют 77% компаний-респондентов; в качестве элемента корпоративной инфраструктуры – 74%; для развертывания файлового хранилища – также 73%; высоконагруженные СУБД запускает 56% компаний; бизнес-системы (ERP/CRM/BI и т.д.) – 46%.

Другие сценарии включают в себя VDI, видеонаблюдение, работу с электронной почтой, создание тестовых сред, а также развертывание облачной инфраструктуры.

43% компаний используют от одной до пяти СХД, в диапазоне от шести до 10 систем свои потребности закрывает еще 20% респондентов. От 11 до 30 систем достаточно 18% компаний, далее — до 100 СХД используют еще 8%, а свыше 100 – 7% компаний. У остальных участников опроса установленных СХД нет.

При этом СХД среднего уровня производительности (mid-range) является самой популярной опцией – их используют 50% компаний. Базовый или начальный уровень (low-end) является выбором 32% респондентов, топ-уровень решений (high-end) используют 18% компаний.

Лишь 7% респондентов закупают дополнительные мощности СХД чаще раза в год. Ежегодно такой апгрейд проводят уже 25% компаний, раз в два года - 15% респондентов, каждые три года – 21%, реже одного раза в три года – 32%.

«Крайне любопытные результаты были получены касательно услуг техподдержки вендоров СХД. Так, 28% компаний признались, что услугами официального саппорта они не пользуются совсем. Есть несколько возможных объяснений: например, СХД работают без сбоев и достаточно понятно управляются, так что штатным ИТ-специалистам компаний-пользователей внешняя помощь не нужна. Другой вариант — в рамках заданного сценария эксплуатации пока что не возникало необходимости в помощи, ничего не ломалось, не было нужды “лезть под капот” для настройки. Но на рынке возможны и ситуации, когда качество поддержки при первичном обращении оказалось неудовлетворительным, поэтому решили дальше действовать сами», — комментирует исследование генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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По его словам, изучение структуры потребления СХД российских разработчиков на внутреннем рынке также позволило выявить топ-запросы на расширение возможностей систем или расширение тех функций СХД, которые сегодня находятся в зачаточном состоянии. В их число вошли запросы пользователей на такие возможности СХД, как дедупликация, проведение онлайн-миграции томов, компрессия данных, единая консоль управления парком СХД, а также high-end функциональность — многоконтроллерность (использование более двух контроллеров СХД) в режиме active/active.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации.

Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Ведущими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск ENGINE», «Аэродиск Восток», система виртуализации АИСТ и гиперконвергентная система «Аэродиск» vAIR.

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Программное обеспечение «Аэродиск» зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры, а программно-аппаратные комплексы находятся в реестре Минпромторга. В настоящее время компания также является резидентом «Сколково».