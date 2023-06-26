«Аквариус» приобрел долю 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск»

Разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск», разработчика и производителя инновационных решений в области хранения данных и виртуализации. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиск».



Новое партнерство позволит компаниям развивать комплексные готовые решения, в том числе реализовать новые подходы при построении иерархических систем обработки и хранения информации. Это огромный шаг вперед для рынка российских СХД, решение, которое выгодно и в масштабах рынка, и в интересах технологического развития России.



Смена структуры владения не скажется на структуре управления и разработке действующей линейки продуктов «Аэродиска». Компании не планируют вносить изменения в текущие сервисные и партнерские программы.



Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус» сказал: «Аэродиск» – это серьезный производитель, сильная и амбициозная команда, зрелая компания с выстроенными процессами по каждому направлению деятельности. У нас схожие ценности и амбициозные цели, и мы уверены, что вместе сможем достичь новых высот на рынке. Совместное использование ресурсов и компетенций позволит нам эффективно удовлетворять растущий спрос на инновационные решения и укреплять позиции в отрасли».



Генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович сказал: «Сделка поможет нам преодолеть разрыв между потребностями рынка и доступными для нас производственными мощностями. При этом мы сохраняем бренд «Аэродиск» и продолжим работу с нашими заказчиками и партнерами в штатном режиме».



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«Аквариус» – российский разработчик производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений; обладает набором компетенций в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. Компания развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР.



«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение «Аэродиск» зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры, а программно-аппаратные комплексы находятся в реестре Минпромторга. В настоящее время компания является резидентом Сколково.