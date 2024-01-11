Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne

Компания «Аэродиск» перешла с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne. Переход занял три месяца и позволил компании продолжить работу в штатном режиме после ухода Atlassian с российского рынка. Системным интегратором в проекте выступила компания ООО «Медиа-тел». Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Аэродиск» — российский разработчик систем хранения данных и систем виртуализации. Для автоматизации бизнес-процессов компания использовала ITSM-систему Jira Service Manager. В 2022 г. после ухода вендора Atlassian с российского рынка бизнес лишился обновлений и технической поддержки, поэтому компания «Аэродиск» приступила к поиску альтернативной системы.

«Для нас была важна возможность бесшовной миграции данных, функциональность решения, которая не уступает Jira, наличие low-code инструментов для кастомизации процессов, а также возможность интеграции с "Битрикс24" и чат-ботом в Telegrаm. На основе этих критериев интегратор "Медиа-тел" предложил нам мигрировать на российскую ITSM-систему SimpleOne», — сказал Вячеслав Володкович, генеральный директор «Аэродиск».

Работы по проекту проходили с мая по август 2023 г. За три месяца команда «Медиа-тел» осуществила ряд этапов: собрала требования, разработала и развернула прототип решения; доработала, протестировала и интегрировала систему с «Битрикс24»; запустила решение SimpleOne в промышленную эксплуатацию.

«Платформа SimpleOne с одной стороны предоставляет большой набор low-code инструментов для быстрого проектирования, а с другой — не ограничивает возможность применения pro-code инструментария там, где это необходимо. В ходе реализации проекта для "Аэродиск" мы в любой момент могли решить скриптами какие-то нестандартные задачи. Особенно актуально это было, когда наша команда погрузились в тему контроля сроков завершения контрактов клиентов "Аэродиск" и последующей работе по их пролонгации», — сказал Владимир Лялеко, директор центра «Управление ИТ услугами» ООО «Медиа-тел».

В результате миграции на ITSM-систему SimpleOne компания «Аэродиск» получила: настройку пользовательского портала в соответствии с брендбуком компании, адаптивной версткой, формами для регистрации и обработки заявок; настройку трех уровней обслуживания клиентов («Премиум», «Бизнес», «Стандарт») с различными процессами и каналами взаимодействия; возможность доработки системы под текущие задачи бизнеса за счет гибкой архитектуры решения; автоматизированный контроль сроков гарантийного обслуживания и уведомления клиентов о приближении окончания контрактов; интеграцию с «Битрикс24» и чат-ботом в Telegram.

Команда «Аэродиск» планирует дальнейшее масштабирование ITSM-системы SimpleOne и более глубокую интеграцию с «Битрикс24». Интегратор ООО «Медиа-тел» (Devoteam Group), со своей стороны, готов предоставлять поддержку по мере необходимости.

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«Проект с "Аэродиск" стал ярким примером того, что ITSM-система SimpleOne может успешно заместить иностранные решения без потери функциональности. Благодаря преднастроенным процессам в нашей "коробке" и low-code инструментарию длительность таких проектов зачастую составляет всего несколько месяцев. Команда "Медиа-тел" продемонстрировала высокую экспертизу по внедрению решений SimpleOne и индивидуальный подход к решению задач клиента», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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«Аэродиск» — российский разработчик систем хранения данных и систем виртуализации. Ведущими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск ENGINE», «Аэродиск Восток» и гиперконвергентная система «Аэродиск vAIR». Программное обеспечение« Аэродиск» зарегистрировано в Роспатенте, Минпромторге и в реестре отечественного ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.

ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений, подтвержденный более чем 50 успешно реализованными проектами. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление ИT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.