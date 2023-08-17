СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщила о регистрации своего флагманского продукта — СХД «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» — в реестре программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры России.

Процедура регистрации заняла около 2 месяцев. Половина этого периода ушла на подготовку необходимых документов на стороне компании, еще столько же потребовалось для рассмотрения и утверждения заявки в министерстве.

Короткий срок регистрации был достигнут за счет прозрачных и понятных алгоритмов взаимодействия с министерством и отлаженных механизмов работы.

СХД «Восток» стала одним из первых ПАК российского производства, успешно прошедших регистрацию в реестре Минцифры РФ.

«Это важный шаг, который не только подтверждает качество продукции, но и является своего рода переломным моментом в отношении к статусу СХД и связанных с системами этого профиля организационными моментами при разработке. Мы уверены, что в будущем процедуры регистрации станут еще более оперативными за счет накопленного опыта взаимодействия между сторонами процесса», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

По его словам, регистрация СХД «Восток» в реестре ПАК российского производства является значимым событием, поскольку она решает актуальную бюрократическую коллизию. СХД как неразрывный комплекс аппаратного и программного обеспечения требует специализированного подхода при регистрации.

Так, в реестре оборудования Минпромторга при регистрации СХД учитывается только аппаратная составляющая. При этом подобные системы не являются самостоятельным продуктом без программной оболочки — очень сложной и довольно продвинутой. Но и без соответствующего «железа» эта оболочка как программный продукт также не имеет ценности.

Разработчики сложных и комплексных программных решений не подпадают под полагающийся программистам набор льгот. Хотя ничем от своих коллег из сегмента «чистой» разработки программных продуктов не отличаются.

Решение о включении в реестр программно-аппаратного комплекса — по сути, официальное признание значения программной составляющей в полноценной оценке технологических продуктов.

Однако, несмотря на этот значимый шаг, остается нерешенным вопрос учета российского программного обеспечения при расчете локализации. В современных госзакупках при рассмотрении уровня локализации продукта учитывается только аппаратная часть, в то время как программное обеспечение остается за рамками оценки. Компания «Аэродиск» считает, что учет российского программного обеспечения также должен стать критерием при оценке местного производства и надеется на появление соответствующих изменений в регулировании.

В будущем в планах российского вендора регистрация в реестре ПАК линейки СХД Engine на процессорах Intel, а также ПАК vAIR на аппаратной платформе российского производителя и партнера «Аэродиска» — компании «Аквариус».