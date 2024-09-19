«Аэродиск» реализовала поддержку группового управления ресурсами для эффективного выделения емкости СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявила о реализации новой функциональности – поддержки группового управления хостами, томами и портами в консоли администратора системы хранения данных (СХД).

Обновление поможет решать задачи корпоративных клиентов по оптимизации управления ИТ-инфраструктурой в части СХД, существенно упрощая задачи по администрированию дискового пространства в ИТ-окружениях.

Большое количество хостов виртуализации, объединенных в отказоустойчивый кластер, системы контейнеризации или распределённые по многим узлам базы данных требуют систематизации управления дисковым пространством, в том числе и со стороны СХД.

«Аэродиск» упростила администрирование ресурсов хранения в таких инфраструктурах. Например, без использования групп хостов, замена хоста в кластере виртуализации с презентованными томами требует ручного изменения в таблицах маппинга, что влечет за собой удаление множества сущностей вручную и увеличивает вероятность ошибки.

Для решения этой проблемы реализована функциональность администрирования групп ресурсов. Хосты для виртуализации связываются с группами томов и портов в новые сущности, например, в условную группу «Виртуализация_1». При добавлении нового тома в нее (или при его удалении) все необходимые маппинги создаются и удаляются автоматически. Это значительно упрощает и ускоряет управление, снижая риски и минимизируя количество ручных операций.

Новая функциональность применима для устройств с поддержкой подключений Fibre Channel.

«Развитие проекта будет продолжено: базовая версия покрывает 90% всех возможных операций с сущностями, далее планируются косметические изменения и доработка под нишевые потребности. Вектор развития направлен на поддержку iSCSI, что соответствует курсу российских Enterprise-заказчиков на импортозамещение. Российские вендоры пока не освоили Fibre Channel, и в случае, если отрасль перейдет на iSCSI, поддержка этого протокола будет необходима», — сказал Алексей Хорохордин, руководитель отдела по развитию решений «Аэродиск».