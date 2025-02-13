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«Аэродиск» обновил ПО для СХД: интеграция ролевой модели с AD, апгрейд ИБ, масштабируемости и производительности

Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, продолжает развивать линейки своих решений. Выпущена серия обновлений ПО для СХД в версиях 5.4.1–5.4.5 с рядом ключевых улучшений. В частности, проведена интеграция ролевой модели со службой каталогов, а также повышен уровень ИБ и отказоустойчивости. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Улучшения в рамках выпущенных патчей ПО стали ответом на запросы заказчиков в части предпроектного сбора требований к функциональным возможностям СХД и затронули следующие моменты:

Интеграция ролевой модели со службой каталогов (Active Directory). Реализована возможность автоматического присвоения ролей и разграничения прав доступа на основе данных из Active Directory. Это означает, что заказчики смогут значительно упростить управление учетными записями и доступом к ресурсам. Добавлены новые возможности для управления доступом: опции для редактирования и управления доменными группами, включая поиск и оптимизацию работы с вложенными группами.

Расширение функционала ИБ. Реализованы ограничение доступа по IP-адресам, ограничение количества попыток входа и тайм-аут сессии, настроена отправка событий на syslog-сервер, введена парольная политика безопасности, а также логирование успешных и неуспешных попыток входа по SSH.

Масштабирование решения. Увеличение числа поддерживаемых томов, удобство управления крупными средами с точки зрения поддержки катастрофоустойчивости через возможности репликации десятков и сотен томов. Теперь для организации репликационных связей требуется меньше IP-адресов.

Также ускорен переезд групп в случае отказа контроллеров путем распараллеливания операций.

Добавлены настройка почтовых уведомлений с применением на оба контроллера и расширенный функционал настройки групповых сетевых интерфейсов.

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Изменение параметров скорости перестроения томов DDP. Реализовано таким образом, чтобы перестроение как можно меньше влияло на производительность СХД. Для многих клиентов важно, чтобы система работала все 100% времени с максимальной производительностью, даже в случае внештатных ситуаций.

Обновления повышают стабильность работы систем.

Основная сложность проекта заключалась в большом объеме задач и сжатых сроках — все доработки были выполнены в течение IV квартала 2024 г.

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Бизнес

«Мы стремимся облегчить жизнь администраторам, упростить процессы управления СХД и помочь нашим заказчикам решить их задачи. Обновления делают СХД «Аэродиск» еще более удобным инструментом для наших заказчиков, помогая им эффективно справляться с задачами по обеспечению безопасности и управления доступом», — отметил Михаил Глущенко, руководитель отдела по развитию технологий компании «Аэродиск».

В планах далее – выпуск обновления 5.5.0 MVP с новым ядром ОС, новыми компонентами ПО, новым типом пулов DDP2 с поддержкой технологии Symmetric Active-Active.

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