«Аэродиск» обновил ПО для СХД: интеграция ролевой модели с AD, апгрейд ИБ, масштабируемости и производительности

Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, продолжает развивать линейки своих решений. Выпущена серия обновлений ПО для СХД в версиях 5.4.1–5.4.5 с рядом ключевых улучшений. В частности, проведена интеграция ролевой модели со службой каталогов, а также повышен уровень ИБ и отказоустойчивости. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Улучшения в рамках выпущенных патчей ПО стали ответом на запросы заказчиков в части предпроектного сбора требований к функциональным возможностям СХД и затронули следующие моменты:

Интеграция ролевой модели со службой каталогов (Active Directory). Реализована возможность автоматического присвоения ролей и разграничения прав доступа на основе данных из Active Directory. Это означает, что заказчики смогут значительно упростить управление учетными записями и доступом к ресурсам. Добавлены новые возможности для управления доступом: опции для редактирования и управления доменными группами, включая поиск и оптимизацию работы с вложенными группами.

Расширение функционала ИБ. Реализованы ограничение доступа по IP-адресам, ограничение количества попыток входа и тайм-аут сессии, настроена отправка событий на syslog-сервер, введена парольная политика безопасности, а также логирование успешных и неуспешных попыток входа по SSH.

Масштабирование решения. Увеличение числа поддерживаемых томов, удобство управления крупными средами с точки зрения поддержки катастрофоустойчивости через возможности репликации десятков и сотен томов. Теперь для организации репликационных связей требуется меньше IP-адресов.

Также ускорен переезд групп в случае отказа контроллеров путем распараллеливания операций.

Добавлены настройка почтовых уведомлений с применением на оба контроллера и расширенный функционал настройки групповых сетевых интерфейсов.

Изменение параметров скорости перестроения томов DDP. Реализовано таким образом, чтобы перестроение как можно меньше влияло на производительность СХД. Для многих клиентов важно, чтобы система работала все 100% времени с максимальной производительностью, даже в случае внештатных ситуаций.

Обновления повышают стабильность работы систем.

Основная сложность проекта заключалась в большом объеме задач и сжатых сроках — все доработки были выполнены в течение IV квартала 2024 г.

«Мы стремимся облегчить жизнь администраторам, упростить процессы управления СХД и помочь нашим заказчикам решить их задачи. Обновления делают СХД «Аэродиск» еще более удобным инструментом для наших заказчиков, помогая им эффективно справляться с задачами по обеспечению безопасности и управления доступом», — отметил Михаил Глущенко, руководитель отдела по развитию технологий компании «Аэродиск».

В планах далее – выпуск обновления 5.5.0 MVP с новым ядром ОС, новыми компонентами ПО, новым типом пулов DDP2 с поддержкой технологии Symmetric Active-Active.