«Аэродиск» увеличил производство российских СХД до 500 в год

«Аэродиск» начал производство своих систем хранения данных на тверском заводе компании «Аквариус». Предполагается, что выпуск систем увеличится до 500 устройств год, а в ближайшие два года до 1,5 тыс. в год.



В пять раз больше СХД

Компания «Аэродиск» начала серийное производство систем хранения данных (СХД) на заводе «Аквариуса» в Твери. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Возможности этой площадки позволят «Аэродиску» в первое время производить до 500 СХД в год. В дальнейшем компания планирует увеличить объемы производства до 1,5 тыс. устройств в год. Достигнуть этого уровня выпуска «Аэродиск» намерен в течение следующих двух лет



Ранее производство СХД базировалось исключительно на мощностях технологических площадок «Аэродиска», из-за чего компания могла выпускать не более 100 устройств. Этого количества систем было недостаточно для покрытия растущего спроса со стороны заказчиков. По словам компании, существующая площадка впоследствии будет модернизирована в R&D-центр для разработки новых продуктов и подготовки их перевода в массовый выпуск.

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО с 2017 г.

Группа компаний «Аквариус» — российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба.

Планы компаний

В компаниях сообщили о планах по развитию тверской производственной площадки, которые включают подготовку автоматизированной системы тестирования СХД. Система будет проверять качество оборудования и обеспечивать автоматическую установку программного обеспечения на системы с помощью централизованного сервера.

Генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович рассказал, что новая площадка в Твери — важный шаг к технологическому развитию, полному циклу создания аппаратных платформ, а также ключевой элемент для дальнейшего масштабирования производства СХД компании.

«В дальнейшем в Твери будет запущена полноценная конвейерная линия для реализации всех этапов производства СХД. Благодаря партнерству с «Аквариусом» мы добились технологической синергии, которая позволяет нам повышать объемы выпуска и качество продукции» — пояснил гендиректор.

Вице-президент по операционной деятельности «Аквариуса» Сергей Корняков отметил, что в компании заинтересованы в наращивании загрузки наших производственных мощностей как в объемах, так и в номенклатуре продукции.

«Это позволяет сокращать расходы на поддержание дорогостоящего оборудования в рабочем состоянии. Кроме того, создание единых производственных центров для всех продуктов группы компаний способствует выходу на единый высокий стандарт качества нашей вычислительной техники, включая такие важнейшие характеристики, как надежность и безопасность» — рассказал Корняков.

Про сотрудничество компаний

Стоит напомнить, что в июне 2023 г. «Аквариус» приобрел 67,8% «Аэродиска». Президент «Аквариуса» Владимир Степанов отмечал, что объединение ресурсов улучшит удовлетворение растущего спроса.



Стороны сделки сообщали, что новое партнерство позволит компаниям развивать комплексные готовые решения, в том числе реализовать новые подходы при построении иерархических систем обработки и хранения информации.



Степанов также заявлял, что в течение трех лет «Аквариус» может осуществить IPO при благоприятном развитии ситуации. Он подчеркнул, что компания планирует направить полученные средства на увеличение производственных мощностей и технологическое развитие.