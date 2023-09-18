«Аэродиск» и Mont запускают облегченную систему виртуализации «Аэродиск vAIR лайт»

Российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск» объявляет о начале продаж специальной версии своего решения для виртуализации под названием «Аэродиск vAIR лайт». Решение будет доступно для приобретения через компанию Mont, российского дистрибьютора ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители Mont.

«Аэродиск vAIR лайт» представляет собой «облегченную» версию основного продукта для решения задач виртуализации «vAIR стандарт (ранее – «Аэродиск АИСТ»). Новинка создана с целью обеспечить более простой и недорогой запуск российских решений виртуализации по сравнению с аналогами, доступными на рынке сегодня.

«Аэродиск vAIR лайт» включает в себя базовую функциональность, необходимую для малых и средних компаний, и предлагает встроенный инструмент онлайн-миграции виртуальных машин с западных гипервизоров, средства обеспечения отказоустойчивости, файловый и блочный доступ, удобные средства управления, круглосуточную техническую поддержку и все необходимые лицензии.

Таким образом, для СМБ-компаний открывается возможность недорогого и быстрого запуска виртуализации на трехузловом кластере, что является техническим ограничением версии «Лайт». В планах предусмотрено дальнейшее развитие продукта, с возможностью обновления до версии «Стандарт».

«Новое решение идеально подходит для всех базовых задач виртуализации в СМБ, включая создание корпоративной инфраструктуры и развертывания приложений: обеспечение работы файлового сервера и почты, развертывание ERP- и CRM-систем. «Аэродиск vAIR лайт» предлагает полный набор функций, отвечающий потребностям классического бизнеса», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Основной инициатор запуска инициативы – компания Mont, которая реагирует на растущий спрос в данном сегменте. «Облегченная» версия классического решения, а также компетенции Mont в области продаж ПО, широкая сеть партнеров, программы взаимодействия с реселлерами и клиентами помогут ответить на новые запросы российского бизнеса.

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«Проект выводит наше партнерство с «Аэродиском» на новый уровень и позволит предлагать клиентам революционное решение для оптимизации инфраструктуры и обеспечения эффективной виртуализации. Это одно из самых востребованных в современных рыночных условиях направление работы, — сказал Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений компании Mont. — Возможности продукта «Аэродиск vAIR лайт» и наш опыт на рынке ПО в России позволят успешно освоить новый для вендора сегмент».

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Компания Mont — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель Mont включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы Mont: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу Mont.