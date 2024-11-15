«Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, выпустила OpenSource-версию системы управления виртуализацией ИТ-инфраструктуры — Open vAIR.

Разработка общедоступной opensource-версии программного продукта vAIR — инструмента для виртуализации ИТ-инфраструктуры — стала ответом на растущий спрос заказчиков на экосистему совместимых российских продуктов. Использование Open vAIR будет полностью бесплатным. Это позволит, с одной стороны, развивать и популяризировать стандарт управления виртуализацией и другими компонентами ИТ-инфраструктуры, а с другой — предоставить бизнесу больше возможностей использования экосистемы российских решений.

Кроме того, запуск Open vAIR позволит внести весомый вклад в развитие сообщества разработчиков и компаний, заинтересованных в создании российских стандартов и культуры разработки открытых программных инструментов.

«Продукт состоит из двух больших модулей. Первый — Open vAIR UI, унифицированная современная графическая система управления, мониторинга и автоматизации с собственным RESTful API, которая может использоваться и в других продуктах. Второй, Open vAIR backend, непосредственно отвечает за выполнение виртуальных машин на базе KVM, блочный и файловый доступы, виртуальные сети и т. п. В будущем Open vAIR UI мы видим, как один из стандартов управления экосистемой российских (и не только) инфраструктурных продуктов. А в backend планируем добавить кластер высокой доступности, гиперконвергентное хранилище, а также другие методы обеспечения отказоустойчивости», — сказал Алексей Хорохордин, руководитель отдела по развитию решений.

Open vAIR создавался с конца 2021 г. с использованием подхода Domain-Driven Design (DDD) в целях упрощения внедрения и развития инструмента. Модули в продукте не зависят друг от друга, каждый функциональный домен нацелен на решение конкретной практической задачи. Для развертывания Open vAIR требуется один сервер или ПК, а не несколько серверов. Решение реализовано в виде приложения, а не отдельного дистрибутива, и установить его можно практически на любой компьютер под управлением Linux-дистрибутива Ubuntu 20 или Ubuntu 22.

Продукт представлен на собственном сервере компании, а также доступен на популярных хостингах GitFlic, GitVerse и GitHub.

После скачивания и установки пользователи получат и работающую систему управления виртуализацией, и доступ к коду – можно дописать функциональность продукта и оформить pull request с описанием того, что и зачем было добавлено. Затем все подобные предложения рассмотрит команда разработки, которая будет решать, принимать заявленный апгрейд инструмента в его opensource-версию или нет.

Разработчики компании тщательно исследовали принцип DDD (Domain-Driven Design) в частности и OpenSource в целом и готовы к открытому диалогу с разработчиками, конструктивной критике и будут полностью поддерживать контрибьюторов, которые изъявят желание работать с продуктом.

«Мы хотим собрать сообщество разработчиков-энтузиастов заинтересованных в развитии стандартов экосистемы российских решений. Open vAIR — это по сути конструктор, из которого можно собирать ИТ-инфраструктуру с минимальным количеством ”железа”. В будущем к его возможностям добавятся кластеризация, гиперконвергенция, а также такие элементы обеспечения отказоустойчивости как graceful degradation – собственно, к их разработке может присоединиться любой желающий сразу после публикации инструмента в открытом доступе», – сказал Александр Тихонов, старший разработчик OpenSource компании «Аэродиск».