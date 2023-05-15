«Аэроэкспресс» запустил обновленную версию сайта

Компания представила новый формат сайта aeroexpress.ru, который позволит сделать процесс выбора трансфера в аэропорт и покупки билета еще более быстрым и легким.

На главной странице ресурса представлен удобный конструктор, который поможет пользователю выбрать нужный трансфер – поезд или экспресс-автобус «Аэроэкспресс» – и в несколько кликов оформить билет. Конструктор позволяет задать необходимые параметры для поездки (направление, вид транспорта, дату, количество пассажиров) и в зависимости от них автоматически предлагает для выбора наиболее подходящие тарифы. Для удобства планирования поездки в аэропорт рядом представлена карта маршрутов «Аэроэкспресс».

Помимо нового функционала сайт отличает обновленный минималистичный дизайн. На страницах стало меньше текстовой информации – акцент делается на легкий для восприятия визуальный контент. Крупные заголовки и заметные кнопки позволяют обеспечить быстрый доступ к наиболее значимым данным и сделать просмотр сайта более удобным.

«Нашей главной задачей при разработке нового сайта было предложить пользователям удобный и интуитивно понятный функционал, который позволит максимально упростить клиентский путь. Все ключевые опции мы представили на первом экране – при заходе на сайт нашему пассажиру сразу доступна покупка билета, карта маршрутов и кнопка для просмотра расписания. Новый тарифный конструктор автоматически подберет оптимальный тариф, исходя из заданных параметров поездки, а карта поможет сориентироваться в возможных вариантах, как добраться в/из аэропорта. Все остальные блоки мы структурировали таким образом, чтобы любую информацию можно было найти за несколько секунд», – сказала директор по маркетингу «Аэроэкспресс» Ольга Иванова.

Просматривать сайт можно как с компьютера, так и с мобильных устройств – интерфейс адаптирован для различных типов гаджетов. На сайте компании можно не только узнать актуальное расписание и приобрести билет, но и зарегистрироваться в бонусной программе «Аэроэкспресс привилегия», которая позволяет накапливать баллы и оплачивать ими последующие поездки.

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ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 г. и за это время перевезла более 170 млн человек. «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, а также семь одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово.