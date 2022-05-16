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Билеты на «Аэроэкспресс» стало возможно оплатить с помощью Yandex Pay

«Аэроэкспресс» запустил на сайте функциональность оплаты билетов с помощью платежного сервиса Yandex Pay.

Оплатить онлайн билеты на поезд и экспресс-автобус «Аэроэкспресс» теперь можно с помощью платёжного сервиса Yandex Pay. Новая опция позволит сделать процесс покупки билета быстрее и проще, так как банковская карта автоматически сохраняется в Yandex Pay при оплатах в любом из сервисов «Яндекса». Кроме того, карту можно добавить непосредственно при оплате.

Выбрать Yandex Pay можно на странице оплаты билета. Если к Yandex Pay привязано несколько карт, можно решить, с какой из них списать деньги.

Еще одним преимуществом нового сервиса, помимо удобства, является выгода – за купленный с помощью Yandex Pay билет на «Аэроэкспресс» пользователю будут начисляться баллы «Яндекс плюса», которые можно потратить в сервисах «Яндекса». Максимальное количество баллов «Плюса», которые можно получить за месяц, — 3 тыс.

Помимо нового способа оплаты, «Аэроэкспресс» и «Яндекс» реализовали еще одну опцию – возможность быстрой авторизации на сайте компании при помощи «Яндекс ID». Пользователи аккаунтов «Яндекса» теперь могут буквально в два клика зайти в личный кабинет на сайте aeroexpress.ru без необходимости ввода регистрационных данных. Авторизованные пользователи могут покупать билеты со скидкой, оплачивая их баллами в рамках программы «Аэроэкспресс привилегия».

Следующим этапом сотрудничества с «Яндексом» станет запуск Yandex Pay в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

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