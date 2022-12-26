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Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России

Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы компаний ЦРТ получили премию Правительства России за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований. В основе – решение Voice2Med – продукт на основе искусственного интеллекта для заполнения медицинских протоколов. Сервис позволяет врачам-рентгенологам надиктовывать описание исследования и не терять время на ввод информации вручную, это ускоряет выполнение бумажной работы более чем на 20%.

В команде проекта – Алексей Петряйкин, кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора стандартизации и контроля качества ЦДиТ ДЗМ, научный руководитель авторского коллектива, Никита Кудрявцев, младший научный сотрудник cектора стандартизации и контроля качества ЦДиТ ДЗМ, Дмитрий Семенов, начальник сектора стандартизации и контроля качества ЦДиТ ДЗМ, Дарья Шарова, руководитель отдела инновационных технологий ЦДиТ ДЗМ и научный сотрудник группы компаний ЦРТ Мария Митрофанова.

«Московские рентгенологи уже используют технологию голосового ввода в поликлиниках и стационарах. С помощью сервиса голосового ввода заполнены сотни тысяч медицинских протоколов лучевых исследований. Технология распознавания речи позволяет не терять время врачей на ввод информации вручную, рентгенологи надиктовывают описание в микрофон и текст сразу появляется на экране – это ускоряет выполнение бумажной работы более чем на 20%», – сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

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Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Первое масштабное применение голосового ввода было реализовано в Москве, что стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий. Высокая оценка решения и получение премии Правительства России в области науки и техники — большая честь для нас. Совместная работа позволила достичь качества распознавания речи 98%, в том числе — специализированной медицинской лексики. Мы стремимся перенести уникальный опыт столичных рентгенологов, открыть возможности современных технологичных сервисов для врачей разных специальностей и уже сделали голосовой ввод доступным для врачей восьми специализаций. Voice2Med — полностью отечественное решение, не содержит заимствованных компонентов, внесено в реестр отечественного ПО, поддерживает работу на российских операционных системах».

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