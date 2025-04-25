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Коваль Оксана


УПОМИНАНИЯ


25.04.2025 Российская корпорация из числа крупнейших в мире мигрирует на собственную систему управления многопередельным производством 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Коваль Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

8455 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 17 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1084 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1976 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 125 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3701 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1318 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3350 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 413 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 785 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 390 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1406 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1482 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2511 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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