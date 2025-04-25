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Коваль Оксана
УПОМИНАНИЯ
|25.04.2025
|Российская корпорация из числа крупнейших в мире мигрирует на собственную систему управления многопередельным производством 1
Коваль Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 17 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 90 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4425 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
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Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
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