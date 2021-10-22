Intel провалила попытку купить разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой

Не договорились

Переговоры Intel и Sifive, американского разработчика чипов на архитектуре RISC-V, не увенчались успехом. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Intel не удалось договориться о приобретении перспективного чипмейкера. Sifive не устроили предложенные Intel финансовые условия. Компании также не смогли прийти к согласию в вопросе о том, как технологии Sifive будут использоваться Intel.

Sifive приняла решения искать иные источники инвестиций. Рассматриваются варианты выхода на биржу через публичное размещение акций (IPO) и поглощения другим крупным участником рынка. Последний раз оценка Sifive производилась во время инвестиционного раунда в 2020 г., тогда ее оценили примерно в $500 млн.

Intel отказалась комментировать информацию, распространенную Bloomberg. В Sifive заявили, что не комментируют домыслы, однако подтвердили продолжение партнерских отношений с Intel.

Intel договориться о поглощении Sifive за $2 млрд

В июне 2021 г. Bloomberg сообщило, что корпорация Intel ведет переговоры о приобретении компании Sifive. По информации источников агентства на рынке, Intel предложила стартапу сумму в $2 млрд. Обе компании официально не подтверждали факт ведения таких переговоров.

Чем привлекает Sifive

Открытая архитектура набора команд RISC-V имеет высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большинства других процессорных архитектур, в том числе ARM.

Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1 тыс. членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. Например, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

Как пишет Tom’s Hardware, Sifive вызывает у Intel интерес сразу по нескольким причинам. Во-первых, область применения чипов архитектуры x86 – именно их в основном производит Intel – весьма ограничена. Они подходят для использования в персональных компьютерах, серверных системах. Рынок способен «переварить» примерно 350-360 млн штук таких процессоров в год.

Если же Intel удастся освоить RISC-V достаточно оперативно, обогнав своих конкурентов, компания уже через несколько лет сможет предложить рынку массовые энергоэффективные решения, выпускаемые на ее собственных мощностях. Это позволит Intel существенно расширить продуктовое портфолио и конкурировать на рынке чипов в непривычных для себя сегментах, например, мобильной электроники.

Что сегодня понимают под TestOps Интеграция

Intel, вероятно, могла бы заняться разработкой ядер RISC-V и однокристальных систем на их основе самостоятельно. Однако приобретение перспективной и довольно известной на рынке профильной компании с накопленной экспертизой, интеллектуальной собственностью, умелыми кадрами и сформировавшейся клиентской базой кажется более простым решением.

Интерес к архитектуре RISC-V чипмейкеров в целом и Intel в частности возрос после того, как в сентябре 2020 г. Nvidia договорилась о приобретении британской компании ARM у японского Softbank за $40 млрд. По мнению источников Bloomberg, клиенты ARM обеспокоены тем, что Nvidia получит значительное преимущество, если сделка будет закрыта. Этого пока не произошло – у антимонопольщиков ЕС и Великобритании к сделке есть большие вопросы. Как ранее сообщило агентство Reuters, несмотря на ряд уступок, сделанных Nvidia, убедить регуляторов в целесообразности сделки американской компании пока не удалось и вряд ли удастся до конца 2021 г.

Несколько фактов о Sifive

Стартап Sifive был основан в 2015 г., его штаб-квартира расположена в Сан-Матео, Калифорния, США. Компания специализируется на разработке коммерческих решений на базе открытой архитектуры RISC-V, включая вычислительные ядра, процессорные сборки, комплекты разработчика и интеллектуальные права на свои решения.

В ноябре 2016 г. Sifive представила свою процессорную сборку Freedom Everywhere 310 SoC и комплект разработчика Hifive, став таким образом первой компанией, выпустившей коммерческий чип с системой команд RISC-V. В октябре 2017 г. компания представила ограниченную серию процессоров U54-MC, которые считаются первыми в мире четырехъядерными 64-битными чипами на базе архитектуры RISC-V с полноценной поддержкой операционных систем класса Linux.

В 2020 г. к команде Sifive в качестве генерального директора присоединился ветеран полупроводниковой индустрии Патрик Литтл (Patrick Little). Он перешел в стартап из Qualcomm, где занимал должность старшего вице-президента по решениям для автомобилей.

В настоящее время список инвесторов Sifive включает SK Hynix, Spark Capital и Prosperity7 Venture (венчурное подразделение государственной Aramco из Саудовской Аравии). Компанию также поддерживает венчурное подразделение Qualcomm и компания Western Digital Corp. В последнем инвестиционном раунде Series E, прошедшем в 2020 г., компания привлекла $61 млн.