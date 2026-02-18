Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190803
ИКТ 14715
Организации 11397
Ведомства 1495
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26606
Персоны 82984
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

ХИ-квадрат XSQUARE LCDP XSQUARE Low Code Development Platform Xsquare Reports


XSQUARE-LCDP — российская Postgres-ориентированная Low-сode платформа, сочетающая в себе инструменты для разработки и хостинга приложений и требующая от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL.

XSQUARE-LCDP функционируют не только на платформе x86-64, но и на отечественных процессорах – «Эльбурс» и «Байкал», состоит из таких продуктов, как:

  • XSQUARE – PGHS – сервер приложений
  • XSQUARE – RAD – среда разработки
  • XSQUARE – REPORTS – сервер отчетов
  • XSQUARE – DAC – Restfull API Server
     
 

Константин Ващенков, Технический директор, Хи-квадрат "Большая миграция Oracle Forms/Oracle Apex c 3000+ форм на Low Code XSQUARE" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.02.2026 «Хи-Квадрат» обновила сервис генерации отчетов Xsquare Reports до версии 6.0 5
05.02.2026 В маркетплейсе VK Cloud появилась платформа Xsquare для быстрой разработки бизнес-приложений 5
26.01.2026 «Хи-Квадрат» предоставила доступ к новой версии платформы Xsquare 4
25.12.2025 «Хи-Квадрат» подтвердила совместимость платформы Xsquare с процессором Loongson 3A6000 7
08.12.2025 «РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0 1
25.11.2025 «Хи-Квадрат» создала конвертер для быстрой миграции с Oracle APEX 1
17.11.2025 «Хи-Квадрат» представила новую версию платформы XSQUARE 1
05.11.2025 «Хи-Квадрат» и «Тантор Лабс» вывели на рынок совместное решение для разработки корпоративных бизнес-приложений 2
26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 1
14.10.2025 «Норбит» и «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества 1
11.06.2025 Mont стала официальным дистрибьютором платформы Xsquare 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 2
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
04.04.2024 XSQUARE - LCDP подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
04.12.2023 XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor 3

Публикаций - 15, упоминаний - 37

ХИ-квадрат и организации, системы, технологии, персоны:

ХИ-квадрат 14 12
Oracle Corporation 6906 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2613 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 281 3
Loongson Technology 69 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 2
SAP SE 5467 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14672 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Diasoft - Диасофт 1059 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 430 1
Ланит - Норбит - Norbit 411 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 1
MONT - МОНТ 169 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 990 1
Comindware - Колловэар 185 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 348 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 282 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 415 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 508 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 2
Фора Банк 76 2
Почта России ПАО 2269 1
GFG - Lamoda - Купишуз 200 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 554 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 1
Газпром нефть 680 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 1
Благосостояние НПФ 52 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 334 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5072 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12432 11
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1654 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23309 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73977 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26161 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2287 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57637 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27205 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34088 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32031 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18861 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 411 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1394 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11510 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8227 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5307 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 673 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7688 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 522 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7126 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1287 2
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 241 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4530 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4700 2
Сервер приложений - Application server 345 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 807 1
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 29 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1067 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 552 1
MarTech - RTM- Real Time Marketing 10 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2145 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4708 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6945 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 587 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17215 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3594 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 11
Oracle APEX - Oracle Application Express 66 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1275 5
Oracle Forms 20 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 887 4
Google Forms - Google Формы 77 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1130 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Microsoft Office 4004 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2386 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 210 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1337 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 877 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 351 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 199 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 25 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
Pega Platform 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 251 1
Linux OS 11047 1
Новые облачные технологии - МойОфис 911 1
Intel x86 - архитектура процессора 1996 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 335 1
JavaScript - JS - язык программирования 1344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
НКТ - Р7-Офис 488 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 324 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 400 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
C/C++ - Язык программирования 855 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 251 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 72 1
Oracle Applications 90 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
Ващенков Константин 13 11
Шелкунов Денис 2 2
Борисов Алексей 33 2
Тульчинский Станислав 85 2
Борзова Ольга 3 2
Гребеник Геннадий 51 2
Яценко Вадим 91 2
Гоц Станислав 12 1
Симуни Антон 2 1
Эрмансон Николай 1 1
Полянская Анастасия 5 1
Куделина Елена 2 1
Пепельницына Галия 2 1
Чачин Сергей 1 1
Коптелов Андрей 119 1
Маркелов Константин 42 1
Беляев Алексей 34 1
Сахаров Александр 89 1
Лазаренко Дмитрий 85 1
Захаров Михаил 14 1
Кулешов Артем 9 1
Новожилов Алексей 20 1
Иванова Светлана 26 1
Тетенькин Евгений 10 1
Порошин Тимур 30 1
Осипенко Наталья 12 1
Слученков Антон 18 1
Простоквашин Игорь 32 1
Будай Игорь 8 1
Гольцов Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158672 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5339 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51406 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10500 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6295 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3808 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3245 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55143 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15280 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32018 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8170 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2330 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1562 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2805 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1812 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1174 1
Аудит - аудиторский услуги 3124 1
Металлы - Серебро - Silver 797 1
Gartner - Гартнер 3623 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2145 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420404, в очереди разбора - 726048.
Создано именных указателей - 190803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще