Получите все материалы CNews по ключевому слову
ХИ-квадрат XSQUARE LCDP XSQUARE Low Code Development Platform Xsquare Reports
XSQUARE-LCDP — российская Postgres-ориентированная Low-сode платформа, сочетающая в себе инструменты для разработки и хостинга приложений и требующая от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL.
XSQUARE-LCDP функционируют не только на платформе x86-64, но и на отечественных процессорах – «Эльбурс» и «Байкал», состоит из таких продуктов, как:
- XSQUARE – PGHS – сервер приложений
- XSQUARE – RAD – среда разработки
- XSQUARE – REPORTS – сервер отчетов
- XSQUARE – DAC – Restfull API Server
Константин Ващенков, Технический директор, Хи-квадрат "Большая миграция Oracle Forms/Oracle Apex c 3000+ форм на Low Code XSQUARE" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ХИ-квадрат и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
|Ващенков Константин 13 11
|Шелкунов Денис 2 2
|Борисов Алексей 33 2
|Тульчинский Станислав 85 2
|Борзова Ольга 3 2
|Гребеник Геннадий 51 2
|Яценко Вадим 91 2
|Гоц Станислав 12 1
|Симуни Антон 2 1
|Эрмансон Николай 1 1
|Полянская Анастасия 5 1
|Куделина Елена 2 1
|Пепельницына Галия 2 1
|Чачин Сергей 1 1
|Коптелов Андрей 119 1
|Маркелов Константин 42 1
|Беляев Алексей 34 1
|Сахаров Александр 89 1
|Лазаренко Дмитрий 85 1
|Захаров Михаил 14 1
|Кулешов Артем 9 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Иванова Светлана 26 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Порошин Тимур 30 1
|Осипенко Наталья 12 1
|Слученков Антон 18 1
|Простоквашин Игорь 32 1
|Будай Игорь 8 1
|Гольцов Дмитрий 7 1
|Gartner - Гартнер 3623 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420404, в очереди разбора - 726048.
Создано именных указателей - 190803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.