XSQUARE-LCDP — российская Postgres-ориентированная Low-сode платформа, сочетающая в себе инструменты для разработки и хостинга приложений и требующая от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL.

XSQUARE-LCDP функционируют не только на платформе x86-64, но и на отечественных процессорах – «Эльбурс» и «Байкал», состоит из таких продуктов, как:

XSQUARE – PGHS – сервер приложений

XSQUARE – RAD – среда разработки

XSQUARE – REPORTS – сервер отчетов

XSQUARE – DAC – Restfull API Server



Константин Ващенков, Технический директор, Хи-квадрат "Большая миграция Oracle Forms/Oracle Apex c 3000+ форм на Low Code XSQUARE" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024