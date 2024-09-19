Революция ARM отменяется. Тонущая Intel чудесным образом создала х86-процессор, оказавшийся экономичнее новейших чипов Apple

Новые чипы Intel Lunar Lake на архитектуре х86 обошли процессоры Apple с архитектурой ARM в плане энергоэффективности. Это едва ли не чудо, потому что одна из «фишек» ARM-процессоров – это именно минимальное потребление энергии на фоне прожорливых х86. Возможно, это шанс Intel на восстановление – компания переживает не лучшие времена.

Intel смогла

Новые процессоры Lunar Lake компании Intel с архитектурой х86 оказались лучше чипов Apple M2 и даже M3 с точки зрения потребляемой энергии, пишет Tom’s Hardware. Intel и раньше говорила, что отличительной чертой Lunar Lake будет минимальный «аппетит», но ей мало кто верил, с учетом всех ранее выпущенных процессоров с такой архитектурой и их сравнением с аналогами на ARM.

Но, как выяснилось, заявления Intel были основаны на правде. Это доказала китайская компания Lenovo, ушедшая из России и являющаяся крупнейшим в мире производителем ПК и ноутбуков. Она опубликовала видео, на котором она сравнила автономность своего новейшего ноутбука Yoga Slim 7i Aura Edition, базирующегося на процессоре Intel Core Ultra 7 258V (как сообщал CNews, у Intel теперь новая схема нейминга своих чипов) сразу с двумя Apple MacBook. Один из них собран на процессоре М2, другой – на более современном М3, и результаты тестирования оказались явно не в их пользу.

Intel Для Intel это успех, но радоваться пока рано - проблем у компании все еще очень много

По итогу Yoga Slim на базе Lunar Lake обошел Macbook M3 на 5 часов и 22 минуты, а модель на M2 – на 5 часов и 35 минут.

Слишком хорошо

Согласно результатам, полученным Lenovo, автономность ее ноутбука на новейшем процессоре Intel оказалась примерно на треть лучше в сравнении с обоими мобильными ПК Apple. Это выдающееся достижение процессора, основанного на архитектуре, автономность для которой никогда не была сильной стороной. Тем временем, ARM-процессоры, напротив, должны потреблять меньше энергии, и зачастую они именно так и поступают, что вылилось в их засилье во всех мобильных устройствах – смартфонах, планшетах, смарт-часах и пр.

Но важно отметить, что тест Lenovo, на самом деле, не очень репрезентативный. С одной стороны, Yoga Slim 7i Aura Edition разгромил своих конкурентов, с другой, пока лишь в одном из множества сценариев использования мобильного ПК – время автономной работы тестировалось только в режиме воспроизведения видео.

Тестирование проходило при яркости экрана 150 нит с выключенными Wi-Fi и подсветкой клавиатуры на всех трех ноутбуках. Видео было локально запущено в формате H.264 при 24 кадрах в секунду при разрешении 1080P – 1920х1080 точек.

Yoga Slim 7i Aura Edition имеет процессор Core Ultra 7 258V Lunar Lake и 32 ГБ оперативной памяти и работает на Windows 11 24H2. Тестируемый Apple Macbook на М2 имеет 8 ГБ оперативной памяти и управляется MacOS Sonoma. Модель с чипом M3 имеет на борту 24 ГБ RAM и MacOS Sonoma.

Лучик надежды для Intel

Внутренние испытания Lenovo подтвердили заявление Intel о том, что процессоры Lunar Lake способны обеспечить более длительное время автономной работы в сравнении с ноутбуками на процессорах ARM. Эти чипы, как пишет Tom’s Hardware, представляют собой главную угрозу для Intel, особенно теперь, когда они одновременно доступны и новейшие Apple Macbook, и масса мобильных ПК на процессорах Qualcomm Snapdragon X от крупнейших мировых производителей. К тому же в начале осени 2024 г. Qualcomm выпустила новый ARM-чип, предназначенный для использования в недорогих ноутбуках.

Процессоры Lunar Lake могут радикально изменить ход игры, что будет очень вовремя для Intel. У компании затянувшаяся черная полоса – она терпит крах, в ее финансовом отчете за II квартал 2024 г. говорится о гигантском чистом убытке в размере более $1,61 млрд. Она теряет долю мирового рынка х86-процессоров под натиском AMD, останавливает строительство новых заводов по выпуску процессоров и даже собирается разделиться на несколько отдельных компаний, чтобы спасти свой бизнес.