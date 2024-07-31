Intel тонет под давлением AMD. Придется выгнать несколько тысяч сотрудников, иначе выручка не растет, бизнес буксует

Intel собирается уволить несколько тысяч человек в самой ближайшей перспективе в своем стремлении поскорее сократить операционные расходы и влить деньги в очередное поднятие с колен. Компания более трех лет пытается встать на ноги, но ранее предпринятые меры пока не сработали. Тем временем в штате остается все меньше людей.

Лишние сотрудники Intel

Компания Intel, лидер на рынке процессоров на архитектуре х86 с суммарной долей 63,5% (Statista.com, III квартал 2024 г.), собирается лишить работы несколько тысяч человек, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных о планах компании собеседников. По информации издания, целью столь резкого сокращения штата является снижение операционных расходов, ведь чем меньше людей в компании, тем меньше денег уходит на зарплаты и отчисления.

Высвободившиеся средства Intel хочет потратить на восстановление компании после спада прибыли и потери доли рынка. У второй проблемы причина одна – это компания AMD, современные процессоры которой выпускаются о гораздо более свежим техпроцессам в сравнении с чипами Intel, и линейка которых стремительно обновляется и прирастает современными моделями, тогда как Intel нередко возвращается в прошлое – летом 2024 г. она внезапно выпустила морально устаревшие чипы с принудительно отключенными энергоэффективными ядрами.

Intel Программа Патрика Гелсингера по восстановлению Intel продолжает сбоить

В падении прибыли Intel компания AMD тоже замешана, ведь чем лучше ее процессоры на фоне Intel Core, тем активнее их покупают. Но в данном случае Intel борется еще и с последствиями стагнации мировой экономики в 2022 г., моментально обрушившей продажи компьютеров по всему миру.

Людей больше не становится

Точное количество сотрудников Intel, которым придется искать новую работу, к моменту выхода материала не раскрывается. Источники Bloomberg утверждают, что о сокращениях американский чипмейкер может объявить в ближайшие дни. Вероятно, это будет сделано в рамках публикации финансового отчета за II квартал 2024 г. (1 апреля – 30 июня), которая должна пройти 1 августа 2024 г.

Массовые увольнения Intel во имя снижения операционных расходов, как сообщал CNews, Intel практикует с осени 2022 г. По данным Bloomberg, в настоящее время ее штат насчитывает около 110 тыс. человек, без учета работников подразделений, которые Intel хочет выделить в отдельные компании.

Стоит отметить, что штат Intel «худеет» очень быстро. Для сравнения, к концу 2023 г., после очередного раунда сокращений, когда было уволено 5% персонала, на компанию работали 124,8 тыс. человек. Спустя около полугода их осталось примерно 110 тыс.

Конвертация сотрудников в доллары

Наряду с увольнением людей Intel также умерила свои расходы в других областях деятельности. Главная цель, которую она преследует – это сокращение операционных расходов и экономия за счет этого до $10 млрд к 2025 г., до начала которого осталось пять месяцев.

В настоящее время компанией руководит ее ветеран, трудившийся в ней более 30 лет – Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Он был назначен гендиректором Intel в начале 2021 г., сменив на этой должности Роберта Свона (Robert Swan), который всего за два года едва не уничтожил компанию рядом решений – в числе прочего он даже допустил уход одного из крупнейших клиентов в лице компании Apple.

Весной 2021 г. Гелсингер инициировал программу по поднятию Intel с колен, которая включает, помимо прочего, увольнение персонала и превращение Intel в контрактного производителя. Пока что Intel преуспела только в первом – контрактное производство сталкивается с трудностями.

Также новая программа пока не очень помогает в решении финансовых проблем – CNews писал, что по итогам I квартала 2023 г. Intel получила многомиллиардный чистый убыток, ставший крупнейшим за всю свою почти 60-летнюю историю. Спустя три месяца Intel все же удалось вернуться к чистой прибыли, но публикуемые Bloomberg прогнозы аналитиков на II квартал 2024 г. воодушевляющими не выглядят.

По их оценке, выручка Intel за отчетный период останется на уровне второй четверти 2023 г. При этом они немного более оптимистично смотрят на вторую половину 2024 г., предполагая, что выручка Intel за весь 2024 г. вырастет на 3% год к году и достигнет $55,7 млрд. Однако это будет первый годовой рост выручки с 2021 г.

Чтобы улучшить ситуацию, Гелсингер вкладывает значительные средства в исследования и разработки, направленные на улучшение технологий Intel и возвращение ей известности в полупроводниковой промышленности. Гелсингер также приступил к реализации плана по строительству новых заводов по выпуску полупроводников для других производителей чипов. Также он старается переманить в штат Intel самых опытных специалистов в сфере полупроводников – в середине июля 2024 г. в Intel перешел Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), ранее работавший на американского производителя памяти Micron Technology. Теперь это главный глобальный операционный директор Intel.