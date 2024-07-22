Intel вернулась в «каменный век». Анонсированы странные процессоры, какие были в моде 20 лет назад

Intel выпустила целую линейку процессоров, в котором нет ни одного энергоэффективного ядра. Это возвращение на много лет назад – гибридные CPU появились у Intel в 2021 г., но на деле они морально устарели еще в начале прошлого десятилетия, когда впервые увидели свет гибридные ARM-процессоры для смартфонов и планшетов.

Эволюция, но назад

Компания Intel, крупнейший производитель процессоров для настольных ПК, ноутбуков и серверов, решила вернуть рынок настольных процессоров на много лет назад. Она представила целую серию CPU, в которых напрочь отсутствуют энергоэффективные ядра.

В современных процессорах ядра обычно делятся на несколько кластеров – в одном располагаются высокопроизводительные ядра, в другом – энергоэффективные. Такая схема отлично работает в ARM-процессорах для мобильных устройств, где существует с начала предыдущего десятилетия. Она позволяет получить высокую производительность, когда это нужно, и снизить нагрузку на аккумулятор, когда высокая мощность CPU не требуется.

Intel Intel посчитала, что миру очень не хватает еще нескольких процессоров с классической компоновкой ядер

Подобного рода процессоры называют гибридными, и Intel начала выпускать их лишь с ноября 2021 г., когда вышла линейка Alder Lake (12 поколение процессоров Core). Все предыдущие десятилетия она производила только чипы с высокопроизводительными ядрами, закрывая глаза на их энергопропотребление. И вот, спустя менее трех лет, Intel решила вернуться к истокам.

Десяток процессоров из прошлого

Новая линейка процессоров Intel относится к семейству Core 14 поколения, дебютировавшего в конце 2023 г., и состоит из моделей от i5 до i9 – базовым чипам i3 места в ней не нашлось.

В общей сложности Intel выпустила 11 новых моделей CPU, обделенных энергоэффективными ядрами. Словно пытаясь нивелировать недовольство потенциальных покупателей и пробудить у них интерес к новинкам, она не стала лишать эти процессоры еще и многопоточности – каждый из них поддерживает технологию HyperThreading, то есть может обрабатывать одновременно по два потока инструкций на одно ядро.

Основной упор в серии сделан на не самые мощные Core i5 – их здесь больше половины, и все они имеют по 6 ядер и 12 потоков, а их тепловыделение составляет 45 или 65 Вт в зависимости от модели. Частоты варьируются от 2 до 5,2 ГГц.

Процессоры Core i7 здесь в меньшинстве – их лишь два в новой линейке. TDP у них тоже 65 или 45 Вт, но частоты выше – от 2,1 до 5,4 ГГц.

Самыми производительными в серии являются три процессора Core i9 с TDP 45, 65 и сразу 125 Вт. Топовый представитель серии может работать на частоте вплоть до 5,8 ГГц, имея при себе 8 ядер и обрабатывая 16 потоков.





Процессоры Intel без энергоэффективных ядер

Модель процессора Ядра/потоки Тактовая частота, ГГц Кеш-память L3, МБ TDP, Вт Core i9-14901KE 8/16 3,8-5,8 36 125 Core i9-14901E 8/16 2,8-5,6 36 65 Core i9-14901TE 8/16 2,3-5,5 36 45 Core i7-14701E 8/16 2,6-5,4 33 65 Core i7-14701TE 8/16 2,1-5,2 33 45 Core i5-14501E 6/12 3,3-5,2 24 65 Core i5-14501TE 6/12 2,2-5,1 24 45 Core i5-14401E 6/12 2,5-4,7 24 65 Core i5-14401TE 6/12 2,0-4,5 24 45 Core i5-14401EF 6/12 2,5-4,7 24 65 Core i5-14401TEF 6/12 2,0-4,5 24 45

У новой линейки есть один опознавательный знак в названии процессоров, чтобы можно было сразу отличить их от полноценных гибридных чипов. У части из них суффикс Е, у других – TE, у третьих, TEF, у четвертых – КЕ, но литера «Е» встречается в названии каждого их них.

Максимально бесшумная премьера

Intel не стала устраивать шоу для показа новых процессоров – они в целом никак не были анонсированы, информация о них просто появилась на сайте компании, и этим все ограничилось. Intel даже не уточняет, на кого нацелены новые чипы, и когда они появятся в рознице.

Как пишет портал WCCFTech, новинки Intel ориентированы, в основном, на рынок встраиваемых и коммерческих систем, но сама Intel это никак не подтверждает. И в целом на данном этапе непонятно, что побудило ее так внезапно и без предварительного анонса выпустить целую серию процессоров «из прошлого».

В теории, это может быть связано с проблемами нынешних процессоров Intel 14 поколения. CNews писал, что в ряде сценариев они работают нестабильно. Вполне может оказаться, что Intel выпустила их урезанные версии, чтобы решить данную проблему. На это косвенно указывает и то, что новые процессоры очень похожи на ранее выпущенные по своим характеристикам – например, Core i9-14901KE даже по названию похож на Core i9-14900K, у которого точно такая же пиковая частота, такое же количество производительных ядер и такой же TDP. Но ядер у Core i9-14900K намного больше – 24 за счет 16 энергоэффективных ядер, которые, вероятнее всего, отключены в Core i9-14901KE.