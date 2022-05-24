Intel зазывает на работу ИТ-шников, которых давно уволила и просила больше никогда не беспокоить

«Добро пожаловать, или Уволенным вход воспрещен»

Intel приняла решение смягчить собственную политику найма сотрудников на фоне острейшего кадрового дефицита, с которым компания столкнулась в последние годы, пишет The Oregonian.

В 2015 г. с подачи тогдашнего главного исполнительного директора (CEO) Брайана Кржанича (Brian Krzanich) американский чипмейкер ввел правило, которое запрещало повторный наем ранее уволенных или уволившихся работников. Одновременно с этим Intel провела кампанию по массовому сокращению штата. По данным источника, с момента ее начала и до завершения в 2016 г. около 13 тыс. человек лишились работы в корпорации.

Издание отмечает, что запрет на принятие на работу экс-сотрудников не принес Intel какой-либо реальной пользы. Более того, компания, в том числе из-за этого сомнительного правила, сегодня оказалась в затруднительном положении. Производитель микросхем как никогда остро нуждается в трудовых ресурсах.

Intel смягчает кадровую политику

Компания находится в поисках сотен сотрудников на территории Орегона (США) и тысяч по всей стране, отмечает источник. В ее планах – масштабное расширение бизнеса, для реализации которого потребуется много больше квалифицированных и опытных специалистов.

Кадровый голод

Меж тем в США наблюдается дефицит рабочей силы. По данным Федерального бюро статистики труда, по состоянию на январь 2022 г. в стране было открыто около 11,3 млн невостребованных вакансий.

Работодатели всех мастей испытывают трудности с наймом персонала. Intel в данной ситуации тяжелее многих – компания нуждается в высококвалифицированных технических специалистах, за которых и в менее сложные времена приходится сражаться с конкурентами.

В попытке утолить кадровый голод в апреле 2022 г. Intel запустила в Орегоне несколько образовательных экспресс-программ по подготовке технических специалистов для своих фабрик из числа выпускников школ и общественных колледжей. Примерно в то же время корпорация приостановила все деловые операции на территории России, при этом пообещав поддерживать местных сотрудников. На начало апреля 2022 г., по сведениям Intel, в ее российских офисах и центрах разработок и исследований в Москве и в Нижнем Новгороде работало в общей сложности около 1,2 тыс. человек.

Бывалым двери вновь открыты

Intel пытается перестроится под новые реалии. Как заявил представитель компании в разговоре с The Oregonian, большая часть экс-работников чипмейкера, затронутых реструктуризацией 2015-2016 гг., в США вновь имеют право претендовать на открытые позиции.

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«После реструктуризации 2015-2016 гг. прошло несколько лет, и те, кого она коснулась, могли приобрести навыки, являющимися ценными для Intel в рамках реализации текущих бизнес-стратегий компании», – завили в Intel.

Пока не ясно, сколько бывших сотрудников компании удастся заманить таким образом и удастся ли вовсе. Вероятно, чипмейкеру придется предложить потенциальным «возвращенцам» нечто большее, нежели просто возможность вновь работать в Intel за хорошие деньги.

Несправедливые сокращения и затаенные обиды

Примечательно, что в период с 2015 по 2016 г. руководство компании пересмотрело критерии определения подлежащих увольнению. Если раньше оценивалась эффективность сотрудника, то во времена реформ Кржанича стали принимать в расчет и размер пакета акций, полученного работником в рамках компенсационных выплат. Зависимость между качеством выполнения своих обязанностей и количеством полученных ценных бумаг также присутствовала, но была менее очевидной, отмечает издание. Обладатели небольших пакетов акций с большей вероятностью могли оказаться на улице.

В результате такого подхода некоторые из сотрудников с хорошими показателями эффективности не только лишись работы, но и возможности вновь устроиться в Intel в будущем.

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В начале 2021 г. Intel возглавил Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger). Под руководством нового CEO компания разработала стратегию по своему восстановлению, получившую название IDM (integrated device manufacturing) 2.0. Intel рассчитывала построить два новых завода за три года и $20 млрд, перейти на семинанометровый техпроцесс в 2023 г. и заключить партнерства с множеством крупных производителей чипов, которые, как ожидается, помогут ей в выпуске процессоров.

Несмотря на то, что эпоха Кржанича и его преемника – Роберта Свона (Robert Swan), не добившегося значимых успехов на посту CEO, миновала, в компании все еще соблюдался принцип воздержания от приема на работу бывших сотрудников. В частных разговорах, как отмечает The Oregonian, уволенные из Intel специалисты по-прежнему нелестно отзывались о приснопамятном правиле. Даже продолжившие свою карьеру в других достойных компаниях и не планировавшие возвращаться в Intel признавались, что попадание под его действие оказалось для них своего рода клеймом.