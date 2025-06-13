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Астрономия Космос Карликовая галактика Dwarf Galaxy


УПОМИНАНИЯ


13.06.2025 Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным 1
10.10.2024 10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать 1
30.08.2024 Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути 1
27.06.2022 Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути 1
13.07.2012 Галактики-призраки – жертвы ультрафиолетового расстрела 1
05.12.2011 Млечный путь продолжает "пожирать" соседей 1
05.12.2011 Физики рассчитали предел массы частиц темной материи 1
20.10.2011 Карликовые галактики сделали темную материю еще загадочней 1
28.09.2011 Карликовые галактики найдут при помощи "приливного анализа" 1
22.04.2011 Самые крупные звезды взрываются в самых мелких галактиках 2
19.11.2010 Ученые впервые обнаружили планету из другой галактики 1
18.09.2007 Нанесен очередной удар по современной космологии 1
25.07.2002 Карликовые галактики - "легкие" Вселенной 1
25.07.2002 Карликовые галактики - "легкие" Вселенной 1
24.07.2002 Карликовые галактики дают вселенной свежий кислород 1
24.07.2002 Карликовые галактики дают вселенной свежий кислород 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1482 14
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
Epicor Software Corporation 160 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3411 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7057 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1401 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9886 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2081 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 668 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16387 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21910 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 300 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 841 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 502 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2814 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 502 2
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 61 1
Microsoft Office 3828 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 5 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Martin Crystal - Мартин Кристал 3 2
Setiawan Johny - Сетиаван Джонни 1 1
Koushiappas Savvas - Кушиаппас Саввас 1 1
Белокуров Василий 1 1
Копосов Сергей 1 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 596 15
Земля - планета Солнечной системы 10477 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 5
США - Калифорния 4681 4
Солнечная система - Solar system 2534 3
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 2
Созвездие Дева - Virgo 22 2
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 2
Земля - Южное полушарие 159 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52636 1
Россия - РФ - Российская федерация 149651 1
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 36 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 340 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
Чили - Республика 477 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1700 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 13
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1130 7
Водород - Hydrogenium - химический элемент 993 7
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 218 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30315 6
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 347 5
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1622 4
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 3
Физика - Physics - область естествознания 2698 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5107 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 419 2
Экватор - Equator 203 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4545 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19304 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 399 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5034 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 532 1
Физика - Кварк - Quark 42 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 520 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 291 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 813 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2082 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5740 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 3
Future - Space.com 199 2
Physical Review Letters 150 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 4
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 119 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 1
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