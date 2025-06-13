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Астрономия Космос Карликовая галактика Dwarf Galaxy
УПОМИНАНИЯ
Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1482 14
|1С-Битрикс - Bitrix 597 1
|Epicor Software Corporation 160 1
|Martin Crystal - Мартин Кристал 3 2
|Setiawan Johny - Сетиаван Джонни 1 1
|Koushiappas Savvas - Кушиаппас Саввас 1 1
|Белокуров Василий 1 1
|Копосов Сергей 1 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 3
|Future - Space.com 199 2
|Physical Review Letters 150 1
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