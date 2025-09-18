Разделы

Чумаков Сергей


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 За первые сутки открытого тестирования количество каналов в Мах увеличилось в три с половиной раза 1
24.10.2006 Россия: крупный улов телефонных мошенников 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Чумаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 193 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 332 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3408 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 283 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 986 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28624 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5655 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1277 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 50 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 102 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2965 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3642 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1716 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 867 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 1
Комсомольская правда ИД 68 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
