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Духанин Дмитрий


19.03.2025 Николаев Константин Юрьевич: от логистики к виноделию 1
24.07.2015 Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Духанин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Цифра ГК 2451 1
Supermicro 121 1
Dell EMC 5038 1
Apple Inc 12192 1
Intel Corporation 12245 1
Huawei 3976 1
HP Inc. 5701 1
ZTE Corporation 751 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Cisco Systems 5136 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
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Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 893 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
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Беларусь - Белоруссия 5761 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2275 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6789 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 142 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4947 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2220 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1918 2
Juniper Research 529 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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