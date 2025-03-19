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Духанин Дмитрий
|19.03.2025
|Николаев Константин Юрьевич: от логистики к виноделию 1
|24.07.2015
|Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела 1
Духанин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
|Цифра ГК 2451 1
|Supermicro 121 1
|Dell EMC 5038 1
|Apple Inc 12192 1
|Intel Corporation 12245 1
|Huawei 3976 1
|HP Inc. 5701 1
|ZTE Corporation 751 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
|Cisco Systems 5136 1
|Давыдов Александр 49 1
|Николаев Константин 14 1
|Сафронов Иван 3 1
|Железняков Александр 3 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Борисов Юрий 120 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Juniper Research 529 1
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