Гавриков Олег


СОБЫТИЯ


04.02.2026 ТТК модернизировала сеть в Муроме 1
08.10.2013 Олег Гавриков назначен техническим директором InterZet 2
13.04.2012 Олег Гавриков назначен руководителем блока «Доступ» в «ТТК-Север» 2
29.06.2006 В "СеверТрансТелеКоме" назначен новый коммерческий директор 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Гавриков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
Metrocom - Метроком 89 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
ОС Груп - Оранж систем груп 5 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 130 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 2
СССР - Ленинград 112 1
Россия - ЦФО - Костромская область 444 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 811 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 756 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 608 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 339 1
