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Минцифры: Готовится доработка «1С», чтобы крупный бизнес мог мигрировать с SAP

Минцифры разрабатывает «дорожную» карту доработки ядра «1С» для миграции на продукт с немецкого SAP. Помимо этого, министерство прорабатывает новую меру поддержки для разработчиков. Ей может стать льготное кредитование российских компаний, дорабатывающих свое ПО.

Интервью с главой Минцифры

Минцифры планирует до конца 2022 г. дописать «дорожную» карту доработки «1С» под требования крупных российских заказчиков. Это необходимо для их миграции с немецкого SAP на отечественную «». Об этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил в своем интервью Tadviser.

По его словам, «дорожная» карта позволит крупным российским компаниям перейти на «1С» за два-три года. Сейчас требования по доработке «» согласовываются с комитетом крупных отечественных заказчиков. Его возглавил председатель правления РЖД Олег Белозеров. Госкомпания 15 лет внедряла у себя SAP, поэтому ее опыт будет способствовать доработке ядра «1С».

В этой связи Минцифры прорабатывает новую инициативу для предоставления льготных кредитов российским разработчикам, готовым дорабатывать свои продукты. «Возможно, они получат отдельный статус системно значимых компаний и дополнительные преференции — например, доступ на рынок госзаказов», — добавил глава министерства.

Кибератаки на отечественные системы

В своем интервью Максут Шадаев много внимания уделил начавшейся кибервойне, которую Украина развернула против России. Украинская ИТ-армия организовывает целенаправленные DDoS-атаки на публичные отечественные сервисы. Так, например, не раз под ударом оказывались госуслуги.

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Максут Шадаев: для разработчиков прорабатываются новые меры поддержки

До конца 2022 г. Минцифры проведет программу bug bounty по порталу госуслуг с выплатой белым хакерам вознаграждения за их обнаружение уязвимостей.

Исходом этой войны пока стал «супер-импульс» для развития ИБ-отрасли в стране, отметил министр. При этом в России не собираются создавать свою ИТ-армию. В первую очередь необходимо обеспечить стабильность и безопасность отечественных ресурсов, отметил Шадаев.

Повестки через госуслуги

После объявления в России частичной мобилизации в интернете появились сообщения о том, что повестки в военкомат будут приходить через портал госуслуг. Однако опасения граждан не подтвердились.

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Поддержка ИТ-отрасли

«Законных оснований для доставки повесток в цифровом виде на сегодня не существует», — подчеркнул Максут Шадаев. По его словам, нет оснований для того, чтобы полученная посредством госуслуг повестка считалась доставленной, а человек проинформирован о необходимости явиться в военкомат.

Вместо этого на госуслугах появился сервис обжалования повесток в рамках частичной мобилизации. Подать жалобу может и тот, кто получил ее, и любой другой человек вместо него. Среди оснований для подачи жалоба — бронь по месту работы, учеба в вузе и состояние здоровья.

Кристина Холупова

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