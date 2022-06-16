VK и РЖД заключили партнерство в области цифровой трансформации

VK и «Российские железные дороги» (РЖД) будут совместно разрабатывать и внедрять технологические решения для развития ИТ-инфраструктуры. Документ подписали генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Сотрудничество предполагает несколько направлений развития технологических решений, в том числе в областях хранения и обработки данных, развития корпоративных коммуникационных сервисов, оптимизации бизнес-процессов.

«Холдинг “РЖД” располагает одним из самых масштабных в стране комплексов ИТ и связи, в котором работает свыше 30 тысяч человек. Компания создает собственные цифровые решения и является «якорным» заказчиком ИТ-решений для рынка. Мы заинтересованы в сильных партнерах для обеспечения высоких темпов цифровой трансформации, синергии инновационных решений от обеих компаний», — сказал Олег Белозёров, генеральный директор — председатель правления РЖД.

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«Потребность в быстрых и надежных цифровых инструментах сегодня актуальна для компаний во всех ключевых отраслях экономики. Технологии VK помогают улучшать опыт пользователей, выстраивать надежную инфраструктуру, работать с данными и решать другие задачи бизнеса банкам, ритейлерам, телеком-операторам, промышленным предприятиям. Уверены, что партнерство с РЖД — одним из флагманов российской экономики — поможет создавать новые удобные и быстрые цифровые сервисы для сотрудников и клиентов компании», — сказал Владимир Кириенко, генеральный директор VK.