Разделы

|

VK и РЖД заключили партнерство в области цифровой трансформации

VK и «Российские железные дороги» (РЖД) будут совместно разрабатывать и внедрять технологические решения для развития ИТ-инфраструктуры. Документ подписали генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Сотрудничество предполагает несколько направлений развития технологических решений, в том числе в областях хранения и обработки данных, развития корпоративных коммуникационных сервисов, оптимизации бизнес-процессов.

«Холдинг “РЖД” располагает одним из самых масштабных в стране комплексов ИТ и связи, в котором работает свыше 30 тысяч человек. Компания создает собственные цифровые решения и является «якорным» заказчиком ИТ-решений для рынка. Мы заинтересованы в сильных партнерах для обеспечения высоких темпов цифровой трансформации, синергии инновационных решений от обеих компаний», — сказал Олег Белозёров, генеральный директор — председатель правления РЖД.

Наталья Лиходиевская, Softline: Мы хотим, чтобы каждый сотрудник компании стал ее акционером
Бизнес

«Потребность в быстрых и надежных цифровых инструментах сегодня актуальна для компаний во всех ключевых отраслях экономики. Технологии VK помогают улучшать опыт пользователей, выстраивать надежную инфраструктуру, работать с данными и решать другие задачи бизнеса банкам, ритейлерам, телеком-операторам, промышленным предприятиям. Уверены, что партнерство с РЖД — одним из флагманов российской экономики — поможет создавать новые удобные и быстрые цифровые сервисы для сотрудников и клиентов компании», — сказал Владимир Кириенко, генеральный директор VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M

В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО

Власти Китая объяснили, почему в России опустели магазины Huawei

Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук

«Яндекс» договорился с владельцами облигаций и сможет избежать дефолта

В России бурный рост культуры населения: Спрос на пиратские книги вырос на треть

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще