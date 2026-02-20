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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Россия зовёт! инвестиционный форум

СОБЫТИЯ


20.02.2026 ВТБ Мои Инвестиции рассказали об алгоритме работы ИИ-стратегии 1
03.12.2025 ВТБ Мои Инвестиции рассказали, как ИИ помогает бороться с «информационным шумом» 2
03.12.2025 ВТБ: энергопотребление ЦОД в России может увеличиться в 2,5 раза за следующие 5 лет 1
29.11.2018 «РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Россия зовёт! и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 511 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
ВТБ Мои Инвестиции 61 2
Apple iPhone 6 4861 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
Кравцов Роман 89 1
Белозеров Олег 29 1
Алексеев Александр 40 1
Казаков Александр 72 1
Сергейчук Виталий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Монголия 382 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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