MWS AI выпустила корпоративных ИИ-помощников для поиска по документам и аналитики

MWS AI (входит в группу MTC Web Services) объявила о выпуске двух ИИ-помощников — копайлотов — для бизнеса на основе второго поколения большой языковой модели Cotype Pro 2. Инструменты предназначены для поиска и анализа документов, а также обработки извлеченных данных. Помощники могут масштабироваться по всей корпоративной вертикали — от производства до клиентской поддержки, совместимы с отечественными программно-аппаратными комплексами и поддерживают развертывание в закрытом контуре в виде корпоративных чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Пользователи могут самостоятельно формировать поисковую базу помощника. Для этого они подключают корпоративные документы, переписку, внутренние системы и любые другие данные. Объем подключаемых данных не ограничен и практически не влияет на скорость обработки запросов при отсутствии других ограничений.

«Преобразующий потенциал ИИ-помощников — в их способности масштабировать операции без пропорционального роста числа сотрудников на всех уровнях компании. Наши модели обучаются на уникальных бизнес-датасетах с миллионами примеров решений, и мы фокусируемся на кейсах с измеримым финансовым результатом — это и прямое сокращение затрат, и рост операций без увеличения расходов, и генерация новой выручки», — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

Традиционный поиск информации основан на ключевых словах, что часто приводит к неточным результатам из-за несовпадения формулировок, отсутствия понимания контекста и необходимости ручного анализа множества документов. ИИ-ассистент использует семантический поиск: он понимает смысл запроса, находит релевантную информацию даже при неточном формулировании, автоматически анализирует данные из доверенных источников, комбинирует их и предоставляет четкий структурированный ответ с ссылками на первоисточники.

Обычный процесс аналитики без ИИ-помощника требует участия специалиста, владеющего SQL — специальным языком программирования: руководитель формулирует запрос, передает его аналитику, который вручную составляет SQL-запрос, выгружает данные, проверяет их корректность, и готовит отчет в виде таблиц или графиков. Это занимает время, создает зависимость от технических специалистов и повышает риск ошибок при обработке данных. ИИ-ассистент позволяет получать аналитику мгновенно через текстовый запрос, без необходимости писать код, сокращая время принятия решений и снижая операционные издержки.

В ходе разработки ИИ-помощники были протестированы для решения задач отделов клиентской поддержки, юридического департамента и на производстве. В клиентской поддержке ИИ-помощник классифицировал обращения, обеспечивал оперативный поиск релевантной информации в корпоративных базах знаний и давал операторам контекстные подсказки и шаблон ответа. Для юридического отдела были реализованы функции поиска по архивам договоров, анализа прецедентов и автоматизированной подготовки типовых документов. В промышленности ИИ-помощник анализировал дефекты по текстовому описанию технолога, автоматически проверял соответствие производственным инструкциям, технологическим регламентам и нормативно-технической документации, а также предлагал корректирующие мероприятия на основе исторических данных и заданным документам.