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«К2Тех» и MTS AI объединяют усилия для внедрения генеративного ИИ в бизнес-процессы крупных компаний

Компании «К2Тех» и MTS AI договорились о стратегическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний основано на взаимном дополнении компетенций и поможет значительно ускорить цифровую трансформацию крупного бизнеса.

«К2Тех» на базе большой языковой модели (LLM) Cotype (ранее – MTS AI Chat) будет создавать отраслевые решения для заказчиков в различных сферах, например, в HR, документообороте, маркетинге, производственных процессах и других, где необходима обработка большого количества данных в режиме реального времени.

LLM от MTS AI умеет составлять текст официального письма, должностной инструкции или описание вакансии, заполняет данные в CRM-системе, а также выделяет краткое содержание переписки и фиксирует договоренности встречи.

Опыт «К2Тех» по внедрению ИТ-решений позволит сократить время развертывания LLM в контуре заказчиков, снять вопросы интеграции с действующими системами и обеспечить дополнительную безопасность данных.

Cotype MTS AI дает возможность качественнее управлять источниками информации. С помощью сервиса можно подключить систему поиска по корпоративным базам данных, а также чат-ботов для найма и онбординга персонала.

Что делать, если инфраструктура не успевает за ростом бизнеса?
Маркет

«На рынке растет спрос на технологии с применением ИИ и в частности LLM. При этом для их успешного использования важно наличие как качественных языковых моделей, так и понимание специфики технологии и предметной области ее применения. Такое сочетание достигается благодаря партнерству вендора и ИТ-интегратора: MTS AI имеет опыт в создании LLM, а «К2Тех» в свою очередь реализует цифровые проекты полного цикла в ключевых отраслях экономики: финсектор, ритейл и FMCG, химия, нефтегаз, энергетика, машиностроение, горная добыча и др. Экспертиза «К2Тех» по внедрению ИТ, включая интеграцию с действующими системами, и использование решений MTS AI дадут возможность оптимизировать работу компаний РФ при помощи решений на базе больших языковых моделей. Они позволят автоматизировать анализ данных и принятие решений, уменьшить вероятность ошибок, сократить время на подготовку документации, повысить эффективность бизнес-процессов и значительно ускорить цифровую трансформацию крупных компаний», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2Тех» Игорь Зельдец.

«Сотрудничество MTS AI с «К2Тех» даст возможность большему количеству российских компаний воспользоваться инновационными решениями на базе одной из лучших LLM на рынке — Cotype. Она обладает достаточным количеством знаний и способна начать работу сразу после установки на серверах клиента. Объединив компетенции MTS AI с экспертизой «К2Тех» в области системной интеграции, мы сможем предложить заказчикам комплексные решения, которые будут безопасно и гибко интегрированы в их ИТ-ландшафт», — отметил директор по развитию MTS AI Павел Комаровский.

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