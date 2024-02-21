MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора

Разработчики MTS AI представили большую языковую модель MTS AI Chat для корпоративных клиентов. Она поможет написать текст должностной инструкции, вакансии или делового письма, ответить на вопросы сотрудников и обращения граждан, структурировать и извлечь информацию из любого документа, составить краткое содержание переписки или расшифровки звонка и заполнить карточку сделки в CRM-системе. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Например, с помощью MTS AI Chat можно автоматизировать подбор и найм новых сотрудников, а также научить корпоративный поиск отвечать на вопросы о правилах, внутреннем распорядке и проектном опыте компании. Это позволит снизить нагрузку на HR-департамент и другие отделы, которые занимаются сопровождением персонала.

Клиенты MTS AI могут использовать LLM отдельно, либо вместе с другими продуктами компании. Например, решение на основе MTS AI Chat и платформы распознавания и синтеза речи Audiogram по текстовому запросу транскрибирует записи звонков или видеоконференций, суммирует сказанное и выдает короткий отчет.

Также большая языковая модель может быть использована для создания бота, который будет общаться с сотрудниками по поводу онбординга и обучения, либо с клиентами по вопросам продуктов и сервисов.

«MTS AI Chat, является первым продуктом, готовым к внедрению, как в роли самостоятельного решения, так и в качестве дополнения к продуктам синтеза и распознавания речи и аналитики коммуникаций, разрабатываемым нашей командой. Это решение актуально для маркетинга, продаж, HR, делопроизводства, поддержки и других отделов компании, где проводится рутинная работа с большим количеством текстовых и неструктурированных данных», - сказал генеральный директор MTS AI Андрей Калинин.

MTS AI Chat создан для работы с корпоративной информацией и позволяет выполнить развертывание в On-Prem варианте с глубокой кастомизацией под задачи клиента. Внедрение модели MTS AI требует минимум времени, выполняется одной командой с возможностью выбора различных параметров работы модели в зависимости от имеющейся ИТ инфраструктуры. По запросу клиента специалисты MTS AI реализуют проект «под ключ», то есть проведут работы по подбору серверного оборудования, установке программного обеспечения и при необходимости обеспечат дообучение модели на данных клиента. Пока решение доступно для корпоративных заказчиков, о выходе модели в публичный доступ MTS AI сообщит дополнительно.

***

MTS AI - MTS AI (дочерняя структура ПАО МТС) входит в число центров в области искусственного интеллекта. Разрабатывает продукты для людей и бизнеса на основе технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка. Одно из направлений работы – экспертная поддержка стартапов ранних стадий в области DeepTech и AI, а также инвестиции в перспективные проекты.