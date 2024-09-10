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МТS AI научила свою большую языковую модель общаться на татарском языке

MTS AI разработала новую версию большой языковой модели Cotype Lite для работы с текстами на татарском языке.

MTS AI представила новую версию своей большой языковой модели Cotype. LLM способна обрабатывать документы объемом до 8 тыс. токенов (примерно 5 листов A4), извлекать и суммаризировать данные за несколько секунд.

Cotype Light может использоваться в архивах, библиотеках, в государственных и частных организациях — везде, где есть потребность в обработке информации и анализе документов на татарском. Например, с помощью большой языковой модели можно ускорить обработку заявлений в государственные органы.

Cotype извлечет ключевую информацию, такую как тематика запроса, местоположение и личные данные заявителя, и передаст их в соответствующую базу данных. Как и другие модели семейства Cotype, эта версия может устанавливаться в контуре организации, что позволяет исключить утечки информации.

«Создавая большую языковую модель на татарском, разработчики MTS AI преследовали несколько целей. Во-первых, мы хотели поддержать многообразие языков, существующих в России, помочь им развиваться и быть востребованными в цифровую эпоху. Во-вторых, этот проект показал, что мы умеем адаптировать наши модели под любые научные и бизнес-задачи, в том числе и такие нетривиальные как обработка информации на языках народов России», – сказал исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.

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Чтобы модель Cotype Light смогла понимать незнакомый язык, разработчики собрали датасет и перевели его с русского на татарский. После все данные и ответы модели проверили специалисты-тюркологи и носители языка. Обучение Cotype Light происходит на мощностях «МТС Web Services».

По словам разработчиков, Cotype Light входит в число лучших LLM в своем классе: она содержит 8 млрд параметров. При необходимости MTS AI может создать LLM на татарском с большим количеством параметров – до 70 млрд параметров, а также большим контекстным окном до 32 тыс. токенов, чтобы модель умела выполнять такие задачи как перевод и генерация длинных текстов. Также компания MTS AI готова адаптировать модели семейства Cotype для других региональных языков России.

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