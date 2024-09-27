MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса

Группа Arenadata и MTS AI, один из ведущих центров компетенций в области искусственного интеллекта в России, дочерняя структура «МТС», подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании договорились совместными усилиями развивать новые и безопасные решения по работе с данными на основе генеративного ИИ с учетом потребностей российского бизнеса.

Arenadata развивает свою платформу данных для того, чтобы возможности работы AI-агентов в ней стали сопоставимы с возможностями работы пользователей-специалистов. Партнерство компаний позволит сделать проще доступ к инсайтам в данных и легко получать аналитическую информацию, для извлечения которой ранее требовалось привлечение дефицитных узконаправленных специалистов. Сотрудничество MTS AI и группы Arenadata значительно повысит производительность труда во всех сферах деятельности, опирающихся на работу с данными.

«Как поставщик аналитических решений в крупнейшие компании и ведомства страны, с помощью этих инструментов мы рассчитываем внести значительный вклад в конкурентоспособность отечественных продуктов и услуг. Локальные большие языковые модели, создаваемые, дообучаемые и поддерживаемые MTS AI, а также прикладные решения, помогающие этим моделям решать различные бизнес-кейсы, позволят реализовать такую стратегию Arenadata для абсолютно всех клиентов», — комментирует директор по консалтингу Arenadata Антон Балагаев.

«Сотрудничество с известным разработчиком платформ для работы с данными усилит позиции MTS AI на рынке ИИ-решений для бизнеса. Мы сможем расширить сферы применения большой языковой модели Cotype и протестировать ее в реальных условиях корпоративного использования», — сказал директор по развитию MTS AI Павел Комаровский.

Решения MTS AI созданы специально для корпоративного сектора и могут устанавливаться в контуре компании, что обеспечивает высокую степень защиты от утечки данных. Помимо этого, большая языковая модель Cotype, как и другие продукты MTS AI, показывает высокое качество работы. Она входит в топ-3 лучших российских LLM по качеству работы, согласно бенчмарку MERA. На практике Cotype также доказала свою эффективность. Ранее Arenadata успешно использовала модель MTS AI в работе прототипа своего продукта по AI-миграции SQL-запросов. Проект показал отличный результат, сопоставимый по качеству с результатами популярных мейнстрим-моделей с открытой лицензией, будучи при этом гораздо более безопасной для корпоративного использования.