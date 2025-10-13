Разделы

«МТС Web Services»: китайские открытые модели стали самыми популярными LLM у российских компаний

«МТС Web Services» провела более 500 пилотных проектов по внедрению своей платформы для работы с разными большими языковыми моделями – MWS GPT с крупнейшими российскими компаниями. Порядка 30 проектов уже завершились успешным внедрением продукта. Компании устанавливают как on-prem-версию, так и облачную – развернутую в MWS Cloud. Самым популярными моделями стали открытые LLM из Китая, рассказал исполнительный директор «МТС Web Services», CEO MWS Cloud Игорь Зарубинский.

Самыми популярными в топ-10 моделей стали открытые LLM из Китая. На втором месте открытые модели из США, третье место по использованию заняли собственные большие языковые модели MWS, такие как такие как Cotype.

Самой большой популярностью большие языковые модели пользуются у ИТ-компаний, на втором месте расположился ритейл, третье место занимают промышленные компании, а также девелоперы. Также сервис пользуется популярностью в финансовой, медицинской и рекламной отраслях.

Чаще всего встречаются проекты по внедрению LLM в различного рода чат-боты, которые иногда интегрированных с внешними источниками информации.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Также довольно много удачных проектов по подключению MWS GPT к RAG и корпоративным порталам компаний для поиска информации и ответов на вопросы.

Всего в MWS GPT более 50 открытых LLM.

