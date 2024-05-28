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«СКБ Контур» и Россотрудничество запланировали общие проекты по цифровой трансформации бизнеса

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и начальник управления информационных технологий Россотрудничества Денис Родинов подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Совместная работа нацелена на цифровизацию в условиях импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «С учетом той важной миссии, которую выполняет Россотрудничество, «Контур» стремится внести свой вклад в цифровую трансформацию агентства и внедрению инновационных решений в его работу. Рассчитываем, что совместные проекты позволят «Контуру» и Россотрудничеству более успешно решать общие задачи по обеспечению технологического суверенитета нашей страны».

Основной вектор партнерства — модернизация цифровой инфраструктуры с помощью современных технологий.

«СКБ Контур» и Россотрудничество планируют проанализировать потребности бизнеса в цифровых продуктах отечественного производства. А также протестировать новые технологии для работы над проектами в области искусственного интеллекта и робототехники.

Обмен знаниями и опытом направлен на разработку решений, которые помогут отечественным компаниям адаптироваться к изменениям современной digital-экономики.

Денис Родинов, начальник управления информационных технологий Россотрудничества: «Уверен, что видеоконференцсвязь от «СКБ Контур» будет способствовать активному развитию международного гуманитарного сотрудничества, позволит быть на связи со всем миром с соблюдением информационной безопасности, использованием качественного синхронного перевода и многими другими сервисами, улучшающими взаимодействие между странами».

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«СКБ Контур» — группа компаний, которая развивает экосистему для бизнеса «Контур», инвестирует в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка за 2023 г. составила 32,6 млрд руб.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) — российское агентство, созданное для усиления гуманитарного влияния России в мире. Организация представлена в 62 странах мира 73 загранпредставительствами. Приоритетом в деятельности Агентства являются страны СНГ.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.

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