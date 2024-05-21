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Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ

Компания «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» представила систему идентификации и аутентификации «Основание». С 1 июля 2024 г. функционал решения позволит гражданам России, находящимся за рубежом, получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в рамках пилотного проекта. Это обеспечит россиянам, проживающим в Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане, возможность получения госуслуг и дистанционного заключения договоров. Об этом CNews сообщили представители Ростеха.

УКЭПцифровой аналог собственноручной подписи. Чтобы ее получить, требуется пройти идентификацию личности. Соответствующие сервисы на текущий момент не функционируют за пределами территории России. Эту задачу для граждан России, проживающих за рубежом в дружественных странах, решит удостоверяющий центр (УЦ) «Основание».

Пилотный проект, который планируется провести с первого июля 2024 г. по 31 декабря 2025 г., предполагает создание точек оформления квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи гражданам России в четырех республиках: Армении, Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Такие точки организуют на базе учреждений МИД России и представительств «Россотрудничества».

Эта инфраструктура позволит в режиме онлайн подтвердить аккаунт на «Госуслугах» и получить УКЭП, что откроет возможность дистанционного заключения договоров гражданско-правового характера, реализации трудовых отношений и образовательных потребностей.

«Граждане России, проживающие по тем или иным причинам в других государствах, имеют право получать доступ к государственным услугам в нашей стране. Однако в данный момент, если человек оказался за рубежом без УКЭП, а ему нужно, например, подписать трудовой договор или открыть ИП на территории России, сделать это дистанционно не получится. Пилотный проект поможет решить задачи по цифровому взаимодействию граждан и государства. Пока он распространится на четыре страны СНГ, в дальнейшем мы будем рассматривать возможности масштабирования на другие дружественные государства», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

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Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.

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