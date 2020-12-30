LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото

Новая плита со встроенной печью линейки InstaView с технологией воздушного су-вид (Air Sous Vide) от LG Electronics (LG) будет представлена в рамках выставки CES 2021 г. Эта модель даст возможность совершенно по-новому взглянуть на приготовление блюд в домашних условиях. В ней также реализованы такие опции, как режим Air Fry (функция воздушного обжаривания), дверца печи с технологией InstaView, а также ряд интеллектуальных функций для удобного приготовления пищи в домашних условиях.

Благодаря методу низкотемпературной готовки эта плита с печью готовит блюда так, будто их готовил профессиональный повар. С точным контролем низкой температуры и воздушного потока герметично упакованные в вакуум продукты сохраняют максимум вкуса и аромата. Новая модель LG с технологией воздушного су-вид (Air Sous Vide) способна последовательно поддерживать любую температуру в диапазоне от 100 до 205 градусов по Фаренгейту (от 38 до 96 градусов по Цельсию) в течение 48 часов без добавления воды, что дает возможность приготовления любых блюд, не занимая при этом много места на кухонном столе.

С технологией LG InstaView достаточно дважды постучать по стеклянной дверце духовки, чтобы автоматически включилось освещение внутри печи и можно было следить за процессом приготовления пищи. Благодаря опции EasyClean, пользователи смогут с легкостью поддерживать чистоту варочной поверхности плиты и печи, не используя каких-либо химических веществ. Процесс очистки займет 10 минут и при этом использоваться будет только вода. Изделие также оснащено конвекционной технологией ProBake от LG, которая обеспечивает быстрый и правильный процесс приготовления пищи без предварительного подогрева. При этом технология воздушного обжаривания Air Fry обеспечивает возможность приготовления ароматных жареных блюд при использовании значительно меньшего количества масла, чем при жарке во фритюре.

Для еще большего удобства использования печью можно управлять с помощью приложения ThinQ, подключенного к «Помощнику Google» и смарт-колонке Alexa от Amazon. Партнеры компании LG – SideChef, Innit, Drop и Tovala – обеспечивают настоящий источник кулинарного вдохновения, предлагая в своих приложениях сотни простых в приготовлении рецептов. После того, как пользователь выбирает нужный рецепт, инструкции по приготовлению отправляются на устройство, после чего печь сама устанавливает необходимый режим и температуру приготовления. С помощью Drop и смарт-технологии Thermomix приготовление пиццы в домашних условиях перестанет быть сложной задачей: технология ThinQ управляет настройками миксера и автоматически разогревает духовку, так что, как только тесто раскатано, и начинка выложена, печь готова к работе. Разогревать замороженные блюда таких брендов, как Nestlé и Kraft Heinz с новой духовкой так же просто, как отсканировать штрих-код с помощью опции Scan to Cook.

Новая плита LG InstaView с печью с поддержкой технологии воздушного су-вид

Более того, новая линейка обеспечивает поддержку Proactive Customer Care – решения для сервисного обслуживания потребителей на основе технологии искусственного интеллекта. С помощью смартфона и приложения ThinQ пользователи в течение многих лет смогут обеспечивать оптимальную производительность и эффективность совместимых устройств LG.

«Линейка продуктов от LG с технологией InstaView 2021 г. объединяет наши самые инновационные технологии приготовления пищи, которые мы с радостью представим на выставке CES в следующем месяце, — сказал Лю Чжэ-чол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. Мы уверены, что потребители оценят еще большую легкость и удобство использования технологии воздушного су-вид (Air Sous Vide), чем традиционный способ водяной низкотемпературной готовки. Однако настоящее достоверное мнение скажут потребители, оценив, насколько лучше станет вкус блюд, приготовленных в новой плите со встроенной печью».

С 11 января линейка продуктов LG InstaView 2021 г. с функцией воздушного су-вид (Air Sous Vide) будет представлена на виртуальном стенде LG в рамках выставки CES 2021 г.