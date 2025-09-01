Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2025 г. №1300 «Об утверждении Правил передачи оператором связи, с сети связи которого инициируется телефонный вызов, на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) информации об абоненте - юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, инициировавших телефонный вызов»

Установлены правила маркировки звонков с бизнес-номеров.

Операторы связи, с сети которых звонят организации и ИП, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка для отображения на мобильном телефоне абонента. При входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование (ФИО) компании или ИП либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего.

Информация будет передаваться операторами связи на основании договоров, заключенных с представителями бизнеса.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует 6 лет.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2025 г. №1224 «Об утверждении особенностей исчисления и уплаты обязательных отчислений, предусмотренных частью 1 статьи 18.2 Федерального закона «О рекламе», и Правил осуществления мониторинга за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений, предусмотренных частью 1 статьи 18.2 Федерального закона «О рекламе»

В законодательство были внесены поправки, предусматривающие уплату обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в Интернете рекламы, направленной на российского потребителя. Эти средства направляются на поддержку правообладателей программ для ЭВМ и баз данных, а также на развитие информресурсов, перечень которых определяет Правительство.

Установлены особенности исчисления и уплаты обязательных отчислений, а также правила мониторинга за полнотой и своевременностью их уплаты.

Сумма отчислений формируется Роскомнадзором в личном кабинете плательщика на сайте ведомства. Она должна быть уплачена не позднее 5-го числа 3-го месяца квартала, следующего за платежным периодом.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. №1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

На лиц, которые занимаются майнингом цифровой валюты (в том числе на участников майнинг-пула), на организаторов деятельности майнинг-пула решено распространить требования к правилам внутреннего контроля.

Также уточнено, что требования касаются исполнительных органов личного фонда (кроме наследственного), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного).

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2025 г. №1154 «Об утверждении требований к обезличиванию персональных данных, методов обезличивания персональных данных и Правил обезличивания персональных данных»

Минцифры формирует составы персональных данных, полученных в результате обезличивания, сгруппированные по определенному признаку, при условии, что последующая обработка данных не позволит определить их принадлежность. Для формирования составов данных Минцифры направляет операторам требования о предоставлении обезличенных данных.

Установлены требования к обезличиванию персональных данных, методы и правила их обезличивания. Требование о предоставлении обезличенных данных должно быть согласовано с ФСБ, Роскомнадзором и Банком России.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2025 г. №1152 «Об оценке эффективности финансирования проектов развития технологий, определении допустимого уровня рисков и базовых критериев управления ими, осуществлении мониторинга и контроля целевого использования средств, направляемых на такое финансирование проектов развития технологий, а также о требованиях к осуществлению мониторинга и контроля реализации проектов развития технологий»

Правительство утвердило правила: оценки эффективности финансирования проектов развития технологий, в том числе особенности определения целевого характера использования бюджетных средств, направляемых на финансирование таких проектов, и внебюджетных средств, возврат которых обеспечен госгарантиями; определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых, и базовых критериев управления ими; осуществления мониторинга и контроля целевого использования средств, направляемых на финансирование проектов развития технологий.

Также определены требования к осуществлению мониторинга и контроля реализации проектов развития технологий.

Рассмотрением вопросов реализации и финансирования проектов развития технологий будет заниматься президиум Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2025 г. №1250 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректировано Положение о ввозе и вывозе технических спецсредств для негласного получения информации.

В качестве решения федерального органа, предусмотренного в числе документов, представляемых в Минпромторг для получения лицензии, заявитель представляет решение уполномоченного подразделения ФСБ о возможности ввоза или вывоза технических спецсредств.

Для принятия решения о возможности ввоза или вывоза технических спецсредств в ФСБ нужно представить заявление, копию внешнеторгового договора, копию договора, подтверждающего намерения конечного потребителя, копию заключения научно-технической экспертизы, образцы технических спецсредств, сведения о лицензии на оборот технических спецсредств и техническую документацию.

Испытания технических спецсредств проводятся в научно-исследовательских подразделениях ФСБ.

Уполномоченное подразделение ФСБ принимает решение о возможности ввоза или вывоза технических спецсредств в течение 30 дней.

Заявитель должен ежегодно до 1 ноября направлять в ФСБ отчет о фактическом ввозе или вывозе технических спецсредств.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 августа 2025 г. №2207-р

Обозначены мероприятия по реализации Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. В частности, необходимо: обязать операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации, организаций, предоставляющих услуги хостинга, и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов сообщать правоохранительным органам о выявленных фактах мошенничества; увеличить срок исковой давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных; создать единый реестр официальных интернет-ресурсов известных магазинов, чтобы предотвратить атаки клонов и фишинговых сайтов; внедрить в популярные мобильные приложения модуль обязательного информирования граждан о рисках мошенничества; разработать алгоритм выявления технологий искусственного интеллекта в противоправной деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2025 г. №1216 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. №1045»

Скорректированы правила надзора в сфере связи.

Периодичность профилактических визитов будет зависеть о категории риска, присвоенной субъекту контроля. Ранее такие визиты проводились в отношении лиц, которые только начинают вести деятельность, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого и значительного риска.

Также уточнены правила проведения документарных проверок и сроки рассмотрения жалоб. Предусмотрена возможность использования мобильного приложения «Инспектор».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2025 г. №1194 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2023 г. №1201»

В ФГИС легковых такси решено дополнительно создать подсистему ведения нормативно-справочной информации.

ФГИС будет взаимодействовать также с АИС страхования, информресурсами профессионального объединения страховщиков, информсистемами Госавтоинспекции.

Уточнен круг пользователей информации. Изменены требования к наполнению ФГИС.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2025 г. №1187 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Утратили силу правила предоставления субсидий Ассоциации документальной электросвязи на подготовку специалистов для представления интересов России в международных организациях по развитию инфраструктуры ИКТ и обеспечению доверия и безопасности при ее использовании, а также Национальному технологическому центру цифровой криптографии на создание и обеспечение функционирования отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики. Обязательства исполнены. Субсидии выделяются по единым правилам.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2025 г. №1175 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. №1604»

В правилах предоставления информации в ГИСП решено закрепить сроки направления сведений.

Субъекты промышленности смогут использовать для направления электронных форм средства управления процессами организации (средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами), предусмотренные классификатором программ для ЭВМ и баз данных.

Кроме того, данные субъекты будут вправе корректировать информацию в заполненных ими электронных формах неограниченное количество раз в течение установленных сроков.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2025 г. №1170 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Информсистема обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений преобразована в Единое информационное пространство процессов госуправления. В него входят в том числе подсистема облачного сегмента электронного документооборота, Типовое облачное решение системы электронного документооборота, Центр хранения электронных документов и Национальная единая среда взаимодействия участников нормотворческого процесса.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. №1163 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. №956»

Скорректированы полномочия Росстата как оператора ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Служба займется развитием системы совместно с Минцифры в случае ее реализации на единой цифровой платформе «ГосТех». Министерство выступит техническим заказчиком, Росстат - функциональным.

Также Служба сможет привлекать подведомственное ей госучреждение для выполнения отдельных функций. В частности, для участия в подготовке и проведении приемки результатов работ по развитию ГИС, для подготовки предложений по формированию требований к системе, технических заданий по ее развитию и эксплуатации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. №1160 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №328»

Регионам выделяются субсидии на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиасистем. Обновлен порядок финансирования. Теперь речь идет не только о предоставлении средств, но и об их распределении.

Вводится понятие якорного резидента научно-производственного центра. Он участвует в формировании кооперационных (производственных) цепочек, подтвержденных соглашениями о поставке продукции и включающих в себя не менее 3 резидентов, и (или) резидентов технопарков в сфере высоких технологий, и (или) резидентов промышленных технопарков в сфере электронной промышленности, и (или) участников промышленных кластеров в сфере радиоэлектроники. Количество якорных резидентов влияет на рейтинг заявки.

Субсидии запрещено направлять на строительство и капремонт зданий, сооружений и коммуникаций общехозяйственного назначения.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. №1159 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. №1015»

Внесены изменения в Положение о федеральном государственном пробирном надзоре.

В частности, предусмотрена возможность использования мобильного приложения «Инспектор», а также фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Прописаны меры стимулирования добросовестности.

Пересмотрен порядок отнесения объектов надзора к категории риска.

Профилактический визит проводится по инициативе Федеральной пробирной палаты (обязательный профилактический визит) или по инициативе контролируемого лица.

Должностные лица Федеральной пробирной палаты ведут консультирование.

Информация Правительства Российской Федерации от 26 августа 2025 г. «Дмитрий Григоренко: Правительство подготовило второй пакет мер против мошенников»

Подготовлен второй пакет мер против кибермошенников. В него войдут, например, самозапрет на звонки из-за границы, обязательная маркировка международных звонков, ответственность за применение ИИ при совершении краж или вымогательстве денежных средств и имущества граждан. Минимальное наказание - штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., максимальное - лишение свободы на срок до 6 лет.

Операторы связи будут обязаны передавать сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС «Антифрод», а также приостанавливать пропуск трафика по включенным в реестр номерам (кроме вызовов экстренных служб).

Вводится механизм внесудебной оперативной блокировки фишинговых сайтов. Расширяются меры по борьбе с дропперами. Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 на человека.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2025 г. №2211-р

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» включено в перечень провайдеров хостинга, предоставляющих вычислительные мощности для размещения информации в системе, постоянно подключенной к Интернету, операторам государственных и муниципальных информсистем, а также информсистем государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 августа 2025 г. «Нежелательных рассылок станет меньше: с 1 августа можно отказаться от рекламных SMS»

С 1 августа 2025 г. абоненты российских операторов связи могут отказаться от получения любых SMS-рассылок. А с 1 сентября - от массовых обзвонов.

Абонент может направить оператору заявление - в салоне связи или на сайте компании. Рассылка должна прекратиться на следующий день после подачи заявления. Аналогичным образом можно отменить отказ от получения сообщений.