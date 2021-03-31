В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений

«Полигоны» для импортозамещения

Как рассказали CNews в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, Минцифры и Минпромторгу поручено до конца апреля 2021 г. создать экспериментальные стенды – пилотные площадки, на которых будет проводиться апробация российских разработок с целью формирования и развития спроса на российскую микроэлектронику.

«Целью создания таких стендов является апробация имеющихся разработок в условиях, практически приближенных к реальным требованиям рынка. – сказал Дмитрий Чернышенко. – Также потенциальные заказчики смогут сравнить характеристики отечественных решений с ведущими мировыми брендами и дадут российским производителям объективную обратную связь от конечного потребителя по необходимым направлениям развития их продукции».

Как сообщили CNews источники, осведомленные о деталях проекта, в список площадок для размещения пилотных стендов включены инфраструктуры таких крупнейших российских потребителей электроники как Сбербанк, ВТБ и «Ростелеком».

В ВТБ и «Ростелекоме» на запросы CNews на комментарии ответить не смогли. В Сбербанке от комментариев отказались.



Ранее CNews рассказал, что распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина от 18 марта 2021 г. в список полномочий зампредседателя Правительства Дмитрия Чернышенко, курирующего развитие цифровой экономики, дополнительно были включены вопросы формирования спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию российской радиоэлектронной промышленности.

Инфраструктурный эксперимент

Как пояснили CNews в пресс-службе вице-премьера, экспериментальные стенды будут создаваться с применением программных и аппаратных решений ключевых производителей российской электронной продукции и микропроцессоров.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко распорядился создать экспериментальные стенды для повышения спроса на российскую микроэлектронику

Предполагается, что к реализации мероприятий по созданию экспериментальных стендов помимо Минцифры и Минпромторга будут привлекаться другие федеральные органы власти, а также ключевые российские потребители электроники – государственные и коммерческие, наряду с производителями российской электронной продукции и микропроцессоров.

«Стенды позволят компаниям потребителям, якорным заказчикам, более точно определить те ниши и направления собственной информационной инфраструктуры, в которых применение разработок отечественной электроники наиболее эффективно», – подчеркнул вице-премьер.

Прецеденты были

В конце 2019 г. CNews рассказывал о проведении схожего эксперимента по созданию стенда для тестирования различных конфигураций отечественного ПО для госслужащих. Экспериментальная площадка была создана на базе инфраструктуры НИИ «Восход» при поддержке Минцифры (в то время Минкомсвязи).

Российское ПО для чиновников на спецстенде «Восхода»

Создание типового автоматизированного рабочего места госслужащего (ТАРМ) было предусмотрено постановлением Правительства России от 28 августа 2019 г. № 1114 о проведении эксперимента по переводу инфосистем госорганов на единую облачную платформу «Гособлако». Эксперимент, проводившийся рамках списка мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика», включал, в том числе, создание опытного стенда для тестирования технических решений в рамках временного стандарта автоматизированного рабочего места.

Как тогда рассказал CNews замдиректора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Юрий Урсу, основным препятствием на пути к полному импортозамещению ПО для рабочих мест в органах власти в то время являлись «непредсказуемые ошибки и отказы в работе, связанные с несовместимостью различных программных компонентов между собой, а также неполная способность ведомственного прикладного ПО и информсистем к работе в связке с отечественными программными продуктами».

Формирование востребованного спроса

В начале марта 2021 г. CNews сообщил о том, что президиум комиссии Правительства по цифровому развитию утвердил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронику с целью пресечения «порочной практики» выпуска невостребованной отечественной электроники. За исполнением положений дорожной карты будет следить специальный Совет, участники которого будут работать на общественных началах.

Эта дорожная карта была разработана для определения приоритетных направлений развития рынка отечественной электроники и микроэлекроники. В частности, в рамках дорожной карты будут определяться сквозные проекты и отбираться «якорные» заказчики – крупнейшие потребители электронной промышленности, с которыми Правительство будет заключать соглашения о взаимодействии и поддержке спроса на отечественную электронику.

Виртуализация приходит в SAN Инфраструктура

Исполнением положений дорожной карты, согласно документу, займутся частные и государственные российские организации – потребители электроники и микропроцессоров, при посильной поддержке федеральных органов власти и отечественных институтов развития. В рамках выполнения поставленных задач компании-заказчики могут создавать центры компетенций для разработки функциональных требований к электронике и ПО.

Дорожная карта предусматривает выделение субсидий разработчикам электроники и микропроцессоров, а также механизмы возмещения затрат на разработку и внедрение продукции.

Контроль над продвижением отечественной электронной и микроэлектронной продукции будет осуществлять специальный Совет главных конструкторов по развитию отечественной электроники при президиуме комиссии Правительства по цифровому развитию.

Ответственными за создание Совета по поручению Дмитрия Чернышенко были назначены Минцифры и Минпромторг. В компетенции Совета, в частности, будет входить «подготовка для президиума предложений по ключевым направлениям и механизмам развития радиоэлектроники и смежных отраслей».

Другие меры поддержка российской радиоэлектронной промышленности

В середине марта 2021 г. CNews рассказал о проекте так называемого второго пакета мер господдержки российской ИТ-индустрии, в который вошло 64 предложения – в том числе, затрагивающие сферу отечественной микроэлектронной промышленности. Представление мер состоялось 18 марта 2021 г. на встрече Дмитрия Чернышенко с представителями рынка.

«Таблица Шадаева» — система элементов поддержки ИТ-отрасли

Ранее CNews сообщил, что глава Минцифры Максут Шадаев оценил сроки принятия второго пакета мер поддержки до конца марта 2021 г. Ожидается, что после прохождения списка предложений через окончательный фильтр ответственных за разработку чиновников, пакет будет направлен на подпись к Михаилу Мишустину.

Власти намерены оказать финансовую поддержку отечественной электронной и микроэлектронной промышленности. Так, в сентябре 2020 г. CNews рассказал о планах Правительства по инвестированию в российскую электронику до 350 млрд руб. в течение ближайших трех лет. Примерно столько же рассчитывает привлечь Минпромторг в форме рыночных инвестиций.

Власти также намерены поддержать распространение отечественной электроники льготными кредитами для российских компаний на ее приобретение. Как отметил замглавы Минцифры Максим Паршин, российский бизнес может рассчитывать на такие кредиты под 1-5% годовых в размере до 10 млрд руб. Выдаваться они будут исключительно на внедрение оборудования и программного обеспечения российской разработки.

В первых числах января 2021 г. Правительство распорядилось создать реестр отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны постоянно действующие налоговые льготы для ИТ-отрасли, предусмотренные ранее в качестве комплекса мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, включая бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%.

В начале марта 2021 г. CNews также рассказал о планах Минцифры по созданию в своей структуре нового департамента микроэлектронной промышленности, в ведении которого будут находиться вопросы развития «сквозных» индустриальных проектов и разработка комплексных решений проблем всей отрасли.