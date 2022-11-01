Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России

В Минцифры появилось двое новых заместителей министра: Евгений Филатов и Григорий Борисенко, являющиеся выходцами из Accenture и PricewaterhouseCoopers. Они заменят в министерстве Андрея Черненко и Николая Яцеленко.

Новые заместители министра цифрового развития

У министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева появились двое новых заместителей – Евгений Филатов и Григорий Борисенко.

Об этом сообщило издание Tadviser, утверждая, что распоряжение об их назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Григорий Борисенко с 2008 г. работал в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. В том числе под его руководством реализовывались проекты для Центробанка, РЖД, «Еврохима» и «Магнитогорского металлургического комбината».

Евгений Филатов работал в российском представительстве ирландской консалтинговой компании Accenture, отвечая за направление инфраструктурного бизнеса.

borisenko4001.jpg
Замглавы Минцифры Григорий Борисенко

Весной 2022 г., после начала Россией специальной военной операции на Украине, PWC и Accenture покинули России.

Обе компании передали свой бизнес в России локальному бизнесу. В результате этого на месте PWC в России образовалась компания «Технологии доверия», на месте Accenture - «Аксеникс». Борисенко и Филатов, соответственно, некоторое время проработали в этих двух новых компаниях.

Кто ушел из Минцифры

По данным Tadviser, одновременно из Минцифры ушло двое других заместителей - Андрей Черненко и Николая Яцеленко. Черненко стал замминистра весной 2020 г. вскоре после назначения Максута Шадаева на министерский пост. С 2012 по 202о гг. Черненко уже работал в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры).

filatov4001.jpg
Замглавы Минцифры Евгений Филатов

Андрей Черненко курировал на своем посту государственные информационные системы: ГЕОП (Государственная единая облачная платформа, «Гособлако»), МЭДО (Междведомственный электронный документооборот), ТАРМ (Типовое автоматизированное рабочее место чиновника), ЦХЭД (Центр хранения электроны документов) и НСУД (Национальная система управления данными).

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии
Инновации для промышленности

Николай Яцеленко стал замминистра летом 2021 г. Яцеленко отвечал за реализацию двух федеральных проектов нацпрограммы «Цифровая экономика» - «Кадры для цифровой экономики» и «развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли. Ранее Яцеленко уже работал в Минкомсвязи – с 2012 по 2018 гг.

Представитель профильного вице-премьера Правительства Дмитрия Чернышенко подтвердила CNews информацию о кадровых перестановках в Минцифры. Представители министерства отказались от комментариев.

Сколько всего заместителей министра у Максута Шадаева

Таким образом, общее число заместителей Максута Шадаева осталось прежним, их в министерстве работает девять человек. Помимо двух новых заместителей это статс-секретарь Олег Пак, Максим Паршин (курирует федеральный проект «Цифровые технологии»), Бэлла Черкесова (курирует масс-медиа), Александр Шойтов (информационная безопасность), Дмитрий Ким (телекоммуникации), Андрей Заренин (отвечает за формирование спроса на микроэлектронику), Олег Качанов и Дмитрий Огуряев (два последних отвечают за электронное Правительство). Из заместителей министра, работавших в Минцифры до прихода Максута Шадаева, свое кресло сохранил только Олег Пак.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость

Из Apple разбегаются топ-менеджеры. Компания увольняет ветеранов, работавших на нее десятилетиями

Экс-главу Google поймали на лоббировании законов, которые помогали ему набить собственные карманы

Рабочие тысячами бегут с завода по производству iPhone. Их оставили без еды и насильно заставляют собирать электронику. Видео

Умерла создательница первого языка ассемблера

Треть уехавших ИТ-шников вернулась в Россию

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще