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Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен

Минцифры подготовило проект правительственного постановления о приостановке централизованной закупки российского ПО для нужд федеральных госорганов. В пояснительной записке говорится о том, что выделенные бюджетом средства закончились, а сам механизм закупок неэффективен.

Закупки ПО остановят

Минцифры подготовило проект правительственного постановления о приостановке централизованной закупки российского ПО для нужд федеральных госорганов (ФОИВ) в 2024 г., пишет «Интерфакс».

Порядок централизованных закупок был утвержден постановлением Правительства №658 от 8 июля 2018 г. За закупки офисного ПО и антивирусов было поручено отвечать Минцифры, а за ПО для бюджетного учета — Федеральному казначейству.

В новом постановлении говорится о приостановке полномочий Минцифры по проведению таких закупок. Практику централизованной закупки ПО для ведения бюджетного учета проект документа предлагает сохранить без изменений.

«Минцифры России не может осуществить закупку в связи с отсутствием в нормативных правовых актах России указания на источник финансирования», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Указывается также, что механизм централизованной закупки ПО недостаточно эффективен.

Бюджетные средства закончились

Все бюджетные средства, выделенные по 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.» на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» уже распределены.

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Фото: pikisuperstar на Freepik
Минцифры планирует приостановить централизованные закупки офисного и антивирусного ПО для госорганов

Поэтому «реализация Минцифры России предусмотренных постановлением № 658 полномочий в 2023-2025 гг. потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета», — разъясняет Минцифры в пояснительной записке к проекту.

Централизованные закупки больше не нужны

Министерство отмечает, что сам механизм централизованной закупки ПО недостаточно эффективен. Длительный процесс передачи лицензий в ФОИВы и отсутствие централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий приводит к снижению ответственности и мотивации со стороны ФОИВов за своевременное использование лицензий и, «в этой связи, сокращению сроков их полезного использования».

При этом значительная часть ФОИВов уже начала использовать отечественное ПО, в связи с чем в дальнейшем они могут закупать такой софт самостоятельно.

В закупке и установке антивирусного ПО вообще нет необходимости, так как в рамках эксперимента по переводу госинформсистем в облако создан коммуникационный сервис «Автоматизированное рабочее место государственного служащего» (КС АРМ ГС).

«Благодаря защищенному подключению к КС АРМ ГС, потребность в отдельной установке антивирусного ПО на рабочие места государственных гражданских служащих ФОИВ отсутствует», — говорится в записке.

ФОИВы переходят в облако

Ранее Правительство России уже приостановило централизованные закупки российского офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд ФОИВов, как писал CNews в сентябре 2021 г.

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Минцифры подготовило тогда проект правительственного постановления, которое позволит ему предоставлять чиновникам софт через облако, включая офисный софт и ПО для обеспечения безопасности.

Документ учитывал план мероприятий по переходу федеральных госорганов (ФОИВ) на закупку и использование офисного софта по подписке облачного сервиса в рамках типового автоматизированного рабочего места госслужащего (ТАРМ). Этот план был утвержден решением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (приложение № 5 к протоколу от 8 декабря 2020 г. № 31).

В апреле 2023 г. пресс-служба Минцифры рассказала CNews, что ведомство готовит отчет, который подтвердит эффективность применения «Гособлака». По данным министерства, на платформе уже размещено более 90 информсистем различных ведомств. В 2023 г. планируется обеспечить полноценное функционирование «Гособлака»: облачные услуги для ресурсов ведомств будут предоставляться на постоянной основе.

Анна Любавина

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