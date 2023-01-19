«Крок» и «Первая форма» заключили партнерское соглашение

Разработчик low-code BPM-системы «Первая форма» и ИТ-компания «Крок» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры объединяют многолетний опыт и экспертизу, чтобы вместе помогать российским компаниям создавать ИТ-инфраструктуру для эффективного управления бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

«Крок» расширяет портфель стратегических партнерств с отечественными вендорами, заменяющими ушедшие западные решения. И благодаря сотрудничеству с «Первой формой» ИТ-компания сможет предложить бизнесу гибкие и легко внедряемые решения по автоматизации процессов любого вида и сложности: документооборот, управление проектами, продажами и обращениями клиентов, финансовыми процессами, корпоративными коммуникациями и т. д.

«"Первая форма" привлекла нас многоотраслевой экспертизой и гибкостью. Компания уже 15 лет обслуживает клиентов в сферах ритейла, недвижимости, производства и EdTech, а сама BPM-система представляет собой low-code конструктор, который быстро автоматизирует любой бизнес-процесс. "Первая форма" включена в реестр отечественного ПО и является альтернативой недоступным в настоящее время западным ИТ-решениям с аналогичным функционалом», – отметил Дмитрий Перепонов, руководитель направления «Автоматизация бизнес-процессов» «Крок».

Среди западных решений, которые заменяет «Первая форма» – SalesForce, Jive, Oracle Siebel, SAP CRM, Microsoft Dynamics.

«Тот, кто не сможет повысить эффективность бизнеса именно сейчас, однозначно проиграет. Мы оценили обширную экспертизу “Крок” в области информационных технологий и цифровизации процессов и вместе продолжим создавать новую цифровую экосистему, где база – отечественные ИТ-продукты», – сказал Денис Селезнев, генеральный директор «Первой формы».

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«Крок» – цифровой бизнес-партнер для сотен организаций более 30 лет.

«Первая форма» – российская ИТ-компания. Самостоятельно разрабатывает, внедряет и поддерживает одноименную BPМ-систему, low-code платформу. «Первая форма» представлена на рынке с 2007 г. За это время ее клиентами стали более 150 компаний, среди которых: «Спортмастер», «Вкусвилл», «Русгидро», «Уралсиб», ВСК и др. «Первая форма» является резидентом Сколково и входит в топ-3 крупнейших поставщиков BPM-систем по версии CNews.