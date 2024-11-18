Подтверждена совместимость BPM-системы «Первая Форма» с «Ред ОС»

Компании «Первая Форма» и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении тестирования совместимости продуктов своих экосистем. ВРМ-система «Первая Форма» демонстрирует стабильную работу как на ПК под управлением операционной системы «Ред ОС», так и на мобильных устройствах на базе «Ред ОС М». Пользователям доступен обширный набор инструментов для автоматизации процессов в своей организации: ВРМ-система помогает оптимизировать бизнес-процессы компании, включая проектное управление и электронный документооборот, «Ред Адм» предоставляет возможности для удобного управления ИТ-инфраструктурой в самой организации, а «Ред ОС» выступает в роли комфортного окружения для решения рабочих задач. Все продукты включены в реестр отечественного ПО.

«Ред ОС» — это российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. Пользователям доступен удобный интерфейс с различными графическими окружениями. В состав «Ред ОС 8» входит своя собственная система управления ИТ-инфраструктурой — «Ред Адм Стандартной редакции». Решение позволяет упростить процессы управления и осуществить плавную миграцию всей ИТ-инфраструктуры на отечественные разработки.

«Ред ОС М», совместимость с которой также была подтверждена, является мобильной операционной системой компании «Ред Софт», которая сочетает в себе два режима работы: мобильный и режим настольного компьютера.

«Первая Форма» — набор инструментов для автоматизации документооборота, управления проектами, CRM, В2В2С-решений и корпоративных коммуникаций. На базе «Первой Формы» можно создать типовые рабочие места и оцифровать уникальные бизнес-процесс компании. «Первая Форма» входит в топ-3 российских разработчиков BPM-систем по версии CNews и реестр отечественного ПО Минцифры.

Решение можно разместить в закрытом контуре, а вход в систему обезопасить двухфакторной аутентификацией и интеграцией со смарт-картами и другими аппаратными решениями. Это позволяет использовать систему для автоматизации процессов государственного и коммерческого секторов, требующих повышенного внимания к безопасности данных.

«Обеспечение стабильных совместимостей — это одно из ключевых направлений нашей работы. Пользователю крайне важно, чтобы выбранный инструментарий мог быстро внедриться в ИТ-инфраструктуру и сразу работать над поставленными задачами совместно с уже имеющимся разработками. Совместимость с ВРМ-системой «Первая Форма» расширяет пул продуктов, доступных нашим заказчикам. Если организация стремится к качественной настройке внутренних процессов, данная совместимость позволит закрыть такой запрос», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Подтверждение совместимости «Первой Формы» с «Ред ОС» — важный шаг в условиях активного импортозамещения. BPM-система теперь доступна пользователям «Ред ОС», что позволяет организациям работать на полностью отечественной ИТ-инфраструктуре, отвечающей при этом высоким стандартам безопасности и эффективности. Это открывает новые возможности для государственных и коммерческих структур, стремящихся к цифровой трансформации на базе российских разработок. Мы уверены, что такое сотрудничество между отечественными продуктами — ключ к технологическому суверенитету и устойчивому развитию ИТ-отрасли в России», — отметил Денис Селезнёв, генеральный директор «Первой Формы».