API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф»

API «Контур.фокуса», решение для автоматизированной проверки контрагентов, появилось на платформе цифровых решений «эффективность.рф». Теперь участники национального проекта «Производительность труда» могут в один клик оценивать благонадежность своих контрагентов. Для каждого предприятия-пользователя платформы доступно до 50 бесплатных проверок в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизить риски неисполнения обязательств, доначисления налогов и других финансовых и репутационных потерь. Чтобы оценить благонадежность контрагента, необходимо проверить его вручную, используя множество источников. Интеграция API «Контур.фокуса» в платформу «эффективность.рф» позволяет автоматизировать проверку и видеть нужную информацию в одном окне».

Станислав Шаронов, генеральный директор АНО «ЦТП»: «Сейчас большинство предприятий планируют бюджеты на следующий год, а значит, общаются с новыми контрагентами.За пару кликов пользователи смогут получить подробный отчет о будущих партнерах, включая поставщиков цифровых решений».

Чтобы воспользоваться сервисом проверки контрагентов, необходимо перейти по кнопке «Контур.фокус», размещенной на рабочем столе предприятия на платформе, и ввести в поисковую строку сервиса название компании или ее ИНН. API «Контур.фокуса» проверит организацию по открытым и официальным источникам и отобразит результат в виде экспресс-отчета. В него войдет краткое описание финансово-хозяйственных рисков сотрудничества с организацией и способы их снижения.

В настоящее время на платформе «эффективность.рф» представлена часть функционала API «Контур.фокуса» — экспресс-проверка контрагента. Этот отчет содержит основные факторы ведения хозяйственной деятельности и выделение ключевых факторов риска и надежности. Функциональность решения позволяет настраивать проверку по регламенту компании, блокировать операции при срабатывании рисковых факторах, оповещать сотрудников о значимых изменениях и т. д. Линейка готовых интеграционных решений позволяет встроить API «Контур.фокуса» почти в любую систему учета.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.