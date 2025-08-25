«Контур.Фокус» проверит легальность доходов чиновников ​

Система «Антикор – выявление риска конфликта интересов» от «Контур.Фокуса» проверит госслужащих на получение нелегального заработка. Она покажет, есть ли у чиновника статус самозанятости. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Статья 17 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» запрещает государственному служащему заниматься предпринимательской деятельностью. Регистрация в качестве самозанятого для оказания услуг коммерческим структурам будет прямым нарушением закона. Но охватить регулярными проверками всех служащих очень сложно. Ежегодные декларации показывают ситуацию в моменте, а статус самозанятости можно получить и аннулировать в любой день. Для отделов кадров и комиссий по противодействию коррупции массовые проверки становятся невыполнимой задачей: нужно проверять сотни сотрудников и их родственников.

Автоматическая проверка статуса самозанятости в «Антикоре» решает эту проблему: система за минуты покажет актуальный статус и наличие самозанятости.

Кроме статуса самозанятости «Антикор» определит связи между подрядчиками и прошлым местом работы служащего или местом работы его родственников. Даже если после увольнения прошло уже несколько лет, а связанная компания участвует в закупках сейчас, этот факт будет выявлен. Если служащий формально уволится из ООО «Ромашка», но через статус самозанятого продолжит получать деньги от ООО «Лютика», аффилированного с госструктурой подрядчика, то «Антикор» мгновенно покажет всю цепочку связей – и прошлую работу, и текущий статус самозанятости. Нарушение будет выявлено, и недобросовестный служащий не сможет действовать в личных интересах для получения незаконного дохода.

Елена Катаева, руководитель группы по работе с государственными органами «Контур.Фокуса»: «Система «Антикор – выявление риска конфликта интересов» – это инструмент для глубокого анализа связей, недоступного при ручной проверке. Он помогает точно идентифицировать риски, выстроить постоянный мониторинг вместо проверок раз в квартал. Часто бывает так, что статус самозанятости появляется у служащего не в момент трудоустройства, а в процессе службы. С помощью «Антикора» отследить такие нарушения очень просто. Достаточно буквально нажать одну кнопку и система проверит всех служащих. Сотрудники, ответственные за проверки, смогут сконцентрироваться на реальных нарушениях, а не тратить недели и месяцы на массовые проверочные мероприятия. Это не просто экономия времени – это снижение репутационных и коррупционных рисков для всего госучреждения».