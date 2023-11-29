В «Контур.фокусе» появились новые скоринговые модели для оценки деловых партнеров

Скоринговая проверка в «Контур.фокусе» стала удобнее: в сервисе появились две новые преднастроенные модели «Критерии благонадежности контрагентов» и «Критерии вероятности альтернативной ликвидации». Это готовые шаблоны для оценки коммерческих рисков и выявления фирм-однодневок. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ранее в «Скоринге» была одна преднастроенная модель для оценки налоговых рисков — «Критерии налоговой проверки», основанная на критериях, заданных налоговым ведомством (приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). С помощью этой модели пользователь может оценить своего контрагента «глазами налогового инспектора», а при самопроверке — устранить риски собственного бизнеса.

Новая модель «Критерии благонадежности контрагентов» оценивает типовые коммерческие риски. Например, вероятность неисполнения контракта или нарушения условий договора, банкротства. Она анализирует те стоп-факторы, которые компании необходимо учитывать как при предоставлении отсрочки платежа контрагенту, так и при сотрудничестве по предоплате.

Модель «Критерии вероятности альтернативной ликвидации» предназначена для анализа признаков теневых фирм. Она помогает вычислить компании, которые создают с целью скорой ликвидации. Например, чтобы избежать оплаты крупной задолженности. Такие организации могут не иметь классических признаков «однодневок», поэтому выявить их самостоятельно довольно сложно. Преднастроенная модель оценивает не только саму компанию, но и связанные с ней организации, которые влияют на ее деятельность.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Для эффективной работы с рисками мы рекомендуем использовать все три преднастроенные модели в комплексе. В них есть пересекающиеся маркеры, но в зависимости от цели проверки задан разный уровень риска. Это помогает не упустить из виду важные факторы в работе контрагента, эффективно оценить риски конкретной компании. Преднастроенные модели в «Скоринге» можно использовать не только как готовые шаблоны проверки, но и как основу для собственных моделей. Пользователь может изменить в модели часть критериев, чтобы адаптировать проверку под свои специфические сценарии, или сконструировать свою собственную модель».

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