«Контур» и IPG представили решение-конструктор для автоматизации рутинных задач в фондах поддержки предпринимательства

«Контур» и IPG разработали комплексное решение для автоматизации рутинных процессов в фондах поддержки предпринимательства. С его помощью можно ускорить и упростить работу с гарантиями и поручительствами, заявками на меры поддержки, организацией мероприятий, отправкой и получением корреспонденции. Программу уже успешно использует АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего бизнеса».

Решение представляет набор модулей, разработанных IPG на базе «Битрикс24», в которые через API интегрирован «Контур.Фокус». Программу можно оперативно настроить под специфику фонда.

Система проследит за сроком рассмотрения заявок, сделает автоматический скоринг по стоп-факторам, выгрузит данные из «Контур.Фокуса» и сформирует отчеты для специалиста по рискам или юриста. Позволит обеспечить удобный процесс онлайн-заседания комиссии, разошлет уведомления ответственным лицам. А также сформирует договор и проконтролирует оплату по нему. После этого согласованная заявка перейдет на этап сопровождения договоров: в случае погашения долга система автоматически сформирует и отправит письма заемщику и в финансовую организацию.

Возможности решения в разы ускоряют обработку заявок на получение поддержки МСП, исключают человеческий фактор из процесса и сделают его прозрачным для контроля. Сотрудникам фонда не придется тратить время на сбор и проверку данных по каждому претенденту — нужные сведения с оценкой рисков загрузятся в систему автоматически, достаточно завести ИНН.

Сотрудники фонда сэкономят время на формировании отчетов о реестре обращений, уставной деятельности, региональных проектах, акселерации, самозанятых. Отчеты будут формироваться автоматически на основе накопленных в системе данных и сведений, загруженных из «Контур.Фокуса».

Также решение поможет упростить процесс обработки входящей и исходящей корреспонденции от ее регистрации до подготовки, согласования и отправки ответа. При необходимости его можно будет подписать ЭЦП.

Благодаря решению станет возможным автоматизировать работу с мероприятиями: данные о регистрациях и явке слушателей автоматически попадут в систему, зарегистрированные посетители получат автонапоминания о предстоящем событии, упростится сбор обратной связи.

Олег Могильников, директор департамента содействия кредитованию АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего бизнеса», сказал: «В прошлом году наш гарантийный фонд активно выдавал поручительства, было очень много заявок. При такой нагрузке уходила масса времени на написание заключений, вынесение их на рассмотрение. На тот момент все процессы велись вручную и при большой нагрузке возникали ошибки. Проанализировав ситуацию, мы пришли к тому, что нам нужна автоматизация. Мы ставили цели сократить срок рассмотрения заявки на получение поручительства, увеличить качество рассмотрения заявки и автоматически формировать заключение с подробным финансовым анализом. Рассматривали несколько сервисов, но в итоге остановились на «Контур.Фокусе», который интегрировали в «Битрикс24».

Павел Баранчиков, директор по развитию IPG, сказал: «В основе данного решения — наш многолетний опыт интеграции «Битрикс24» с API «Контур.Фокуса», глубокий аудит процессов фондов поддержки МСП. Мы постарались сделать решение быстрым для запуска и адаптации под особенности бизнеса, доступным по сравнению с индивидуальной разработкой. Оно позволяет ускорить процессы фондов, сделать их прозрачными, снизить влияние человеческого фактора».

Елена Катаева, руководитель группы «Контур.Фокуса» по работе с государственными органами, сказала: «Фонды поддержки предпринимательства выполняют много рутинных задач, связанных с проверками субъектов МСП. Чтобы верно оценить риски, требуется собрать и проанализировать данные из нескольких источников. Но ручная проверка не позволяет получить быстрый результат и не исключает ошибки. Решение-конструктор на базе «Битрикс24» и «Контур.Фокуса» помогает комплексно решить вопрос: достаточно ввести ИНН, и система моментально выдаст необходимые данные о субъекте МСП, подсветит риски. Автоматизация рутинных процессов в фондах позволяет в десятки раз сократить сроки согласования, ускорить принятие безошибочных решений. Всё это положительно влияет на развитие малого бизнеса в регионе».