Получите все материалы CNews по ключевому слову
Баранчиков Павел
УПОМИНАНИЯ
Баранчиков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1166 2
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 571 2
|1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.