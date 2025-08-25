Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181555
ИКТ 14109
Организации 10964
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26071
Персоны 78070
География 2918
Статьи 1544
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Баранчиков Павел


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 «Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов ​ 1
15.04.2024 «Контур» и IPG представили решение-конструктор для автоматизации рутинных задач в фондах поддержки предпринимательства 1
14.01.2021 «Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Баранчиков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1183 2
IPG Digital-агентство 1 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 358 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6002 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4059 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4369 1
Оповещение и уведомление - Notification 5121 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 297 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11008 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7286 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2192 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1166 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 571 2
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 28 1
Могильников Олег 1 1
Железнякова Мария 2 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1303 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11474 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 814 1
Аудит - аудиторский услуги 2919 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6494 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2650 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53657 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1020 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: